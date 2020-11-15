Сборная России осталась в меньшинстве в матче с Турцией после удаления Семёнова
Защитник сборной России Андрей Семёнов получил прямую красную карточку в первом тайме матча пятого тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
- Reuters
Семёнов был удалён на 24-й минуте за фол последней надежды на Дженке Тосуне.
Игра проходит на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что Денис Черышев вывел сборную России вперёд в матче с Турцией.
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