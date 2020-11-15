Сборная России осталась в меньшинстве в матче с Турцией после удаления Семёнова

Защитник сборной России Андрей Семёнов получил прямую красную карточку в первом тайме матча пятого тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

Семёнов был удалён на 24-й минуте за фол последней надежды на Дженке Тосуне.

Игра проходит на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев вывел сборную России вперёд в матче с Турцией.