Сборная России осталась в меньшинстве в матче с Турцией после удаления Семёнова

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Защитник сборной России Андрей Семёнов получил прямую красную карточку в первом тайме матча пятого тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
Сборная России осталась в меньшинстве в матче с Турцией после удаления Семёнова
  • Reuters

Семёнов был удалён на 24-й минуте за фол последней надежды на Дженке Тосуне.

Игра проходит на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев вывел сборную России вперёд в матче с Турцией.

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