Удаливший Семёнова судья назначил пенальти в ворота сборной России
- Reuters
В начале второго тайма Озан Туфан упал в штрафной площади российской команды после контакта с Далером Кузяевым. Марциняк указал на «точку».
Дженк Тосун в итоге реализовал пенальти, счёт стал 3:1.
До этого в первом тайме Марциняк удалил защитника сборной России Андрея Семёнова. Таким образом, с 24-й минуты национальная команда играет в меньшинстве.
Ранее Евгений Ловчев заявил, что ничья в матче с Турцией станет для сборной России хорошим исходом.