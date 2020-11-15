Удаливший Семёнова судья назначил пенальти в ворота сборной России

Польский арбитр Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота сборной России в матче пятого тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

В начале второго тайма Озан Туфан упал в штрафной площади российской команды после контакта с Далером Кузяевым. Марциняк указал на «точку».

Дженк Тосун в итоге реализовал пенальти, счёт стал 3:1.

До этого в первом тайме Марциняк удалил защитника сборной России Андрея Семёнова. Таким образом, с 24-й минуты национальная команда играет в меньшинстве.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что ничья в матче с Турцией станет для сборной России хорошим исходом.