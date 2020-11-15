Ловчев: ничья в матче с Турцией станет для сборной России хорошим исходом

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче пятого тура Лиги наций между сборными России и Турции.

«Сейчас у нашей сборной фактически потеряна атака, мы лишились трёх игроков, которые эту атаку строили, — Александра Головина, Марио Фернандеса и Артёма Дзюбы. Что касается Турции, мне очень понравился их последний товарищеский матч с хорватами. У турок приличное нападение и хорошая атакующая группа», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Он предположил, что Турция будет действовать более раскрепощённо и идти вперёд, а шанс для россиян появится в контратаках. Эксперт также считает, что подопечные Станислава Черчесова точно не будут играть в открытый футбол, так как у соперников будет шанс подловить Россию.

«У Турции несколько футболистов очень приличного класса, представляющие ведущие клубы Европы — «Ювентус», «Милан», «Лестер». По суммарному классу они нас превосходят. Так что ничья станет для сборной России хорошим исходом», — добавил Ловчев.

Матч Турция — Россия состоится 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от матча между сборными Турции и России.