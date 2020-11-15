Губерниев: надеюсь, сборная России подарит нам футбол с огоньком

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от матча Лиги наций УЕФА между сборными Турции и России.
Губерниев: надеюсь, сборная России подарит нам футбол с огоньком
  • РИА Новости

«Ничья с Молдавией осложнила наши шансы остаться во второй корзине перед ЧМ-2022. Отмечая заслуги Станислава Саламовича, стоит помнить, что на чемпионат мира он не отбирался. Если мы не попадём во вторую корзину, а из первой получим Францию или Бельгию, то будет проблема. Сегодня я жду другой игры от нашей сборной. Четыре матча «возим тачку», на пятый всё-таки должно прорвать. Турция — команда опасная, интересная. Надеюсь, наша команда подарит нам футбол с огоньком. Искренне рассчитываю, что сегодня мы забьём два, а пропустим один и выиграем с таким счётом», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Турция — Россия состоится 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в белой форме в матче Лиги наций с Турцией.

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