Сборная России сыграет в белой форме в матче Лиги наций с Турцией

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Сборная России выйдет в белой форме на матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции.
Сборная России сыграет в белой форме в матче Лиги наций с Турцией
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Об этом сообщает пресс-служба сборной России. Комплект голкипера будет зелёный с чёрными вставками.

Матч пятого тура группового этапа Лиги наций Турция — Россия состоится 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее Аршавин назвал Турцию фаворитом матча Лиги наций с Россией.

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