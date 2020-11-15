Сборная России сыграет в белой форме в матче Лиги наций с Турцией
- @TeamRussia
Об этом сообщает пресс-служба сборной России. Комплект голкипера будет зелёный с чёрными вставками.
#НашиПарни сегодня в белом 🤍 pic.twitter.com/x4JIilOgdw— Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020
Матч пятого тура группового этапа Лиги наций Турция — Россия состоится 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее Аршавин назвал Турцию фаворитом матча Лиги наций с Россией.