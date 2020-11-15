Сборная России сыграет в белой форме в матче Лиги наций с Турцией

Сборная России выйдет в белой форме на матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции.

Об этом сообщает пресс-служба сборной России. Комплект голкипера будет зелёный с чёрными вставками.

Матч пятого тура группового этапа Лиги наций Турция — Россия состоится 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее Аршавин назвал Турцию фаворитом матча Лиги наций с Россией.