Сборная России в меньшинстве уступила Турции в Лиге наций

Сборная России по футболу на выезде потерпела поражение от Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 11-й минуте сборная Турции ошиблась около своих ворот, после чего Далер Кузяев вывел Дениса Черышева на ударную позицию, а тот поразил ворота соперника.

На 24-й минуте сборная России осталась в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова. Через две минуты Кенан Караман восстановил равенство, а ещё через шесть минут Турция повела — отличился Дженгиз Ундер.

В начале второго тайма хозяева увеличили преимущество после того, как Дженк Тосун реализовал пенальти. На 57-й минуте Кузяев сократил отставание, но сравнять счёт подопечным Станислава Черчесова не удалось.

Россия продолжает занимать первое место в своей группе с восемью очками в активе. Находящаяся на третьей строчке Турция набрала шесть очков.

Ранее арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что пенальти в ворота сборной России назначать не следовало.