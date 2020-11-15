Арбитр Федотов: давайте пригласим польского судью на полиграф и «казним» его, как Еськова

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Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе матча между сборными Турции и России в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Арбитр Федотов: давайте пригласим польского судью на полиграф и «казним» его, как Еськова
  • Reuters

«Все привыкли к VAR, а без неё, оказывается, судить не умеют. Шимон Марциняк отсудил бездарно, бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением 11-метрового удара. Если в моменте с Семёновым поляка ещё как-то можно понять, смотрел он в спину, и Андрей наваливался, а уже на повторе мы увидели, что турок применял руки. Но с 11-метровым ударом — беда», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он отметил, что не стал бы переводить это в плоскость политики, но судейство в матче было ужасным.

«Давайте пригласим польского судью на полиграф и «казним» его, как Еськова», — добавил арбитр.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия сборной России по футболу достигла пяти матчей.

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