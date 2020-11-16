Наличие боевого духа, уверенность в себе и потеря концентрации: какое впечатление оставил матч сборной России в Стамбуле

Сборная России потерпела поражение от команды Турции в пятом, предпоследнем матче Лиги наций, но при этом оставила о себе положительное впечатление. Станислав Черчесов неожиданно вернулся к схеме с тремя центральными защитниками и сделал ставку на атакующий, скоростной футбол, а отечественные футболисты действовали первым номером даже в меньшинстве. При этом серьёзные вопросы вызвал восьмиминутный отрезок после удаления Андрея Семёнова, когда гости пропустили два мяча.

Изменение схемы и выход Заболотного

Станислав Черчесов в матче со сборной Турции удивил как соперников, так и болельщиков. Главный тренер сделал ставку на схему с тремя центральными защитниками, к которой не прибегал с марта 2019 года. Примечательно, что тогда она также не принесла коллективу успеха, а встреча с национальной командой Бельгии завершилась со счётом 1:3. Правда, сравнивать тот состав россиян с нынешнем не совсем справедливо, ведь он изменился почти на половину. Самыми ощутимыми потерями стали капитан Артём Дзюба, а также Александр Головин и Марио Фернандес.

Удивил и тот факт, что на месте правого латераля неожиданно расположился Далер Кузяев, а не его одноклубник Вячеслав Караваев или Роман Зобнин, также вышедший на поле с первых минут. Да, полузащитник «Зенита» также имел опыт выступления на данной позиции, но в последнее время действовал ближе к атакующей линии. При этом хавбек «Спартака» провёл в этой роли весь старт первенства и лишь с приходом Виктора Мозеса вновь оказался в опорной зоне.

Тем не менее, самым неожиданным стало появление в стартовом составе Антона Заболотного. В последний раз форвард «Сочи» выходил на поле в футболке сборной чуть менее года назад — 20 ноября он провёл 21 минуту в заключительной встрече первого сезона Лиги наций. Тогда россияне уступили шведам и не смогли занять первое место. При этом на скамейке остались как вышедший в основе на игру с молдаванами Фёдор Чалов, так и один из лучших бомбардиров РПЛ Александр Соболев.

Скоростной футбол и высокий прессинг

Учитывая схему с тремя центральными защитниками можно было предположить, что гости будут действовать более осторожно. Тем не менее, подопечные Черчесова с первых минут взвинтили темп и принялись играть первым номером, чем удивили соперника. При этом особенно стоит отметить Алексея Миранчука и Дениса Черышева, постоянно запутывавших защитников оппонента.

Хавбек «Аталанты» регулярно смещался с правого фланга как в центр, так и на левую бровку, действуя в роли свободного художника, а полузащитник «Валенсии» иногда оказывался даже на месте центрфорварда. Одна из таких смен позиций закончилась его опасным ударом, а вторая — забитым мячом.

Эпизод с голом стоит особого внимания по той причине, что стал возможен благодаря высокому прессингу и тактической подготовке гостей. Россияне явно были в курсе того, что турки рискованно разыгрывают мяч от ворот через пас и своевременно накрыли противника. Миранчук сыграл в отборе, Кузяев на скорости ворвался в штрафную и выдал передачу на вновь сместившегося на место центрфорварда Черышева.

Стоит отметить, что сборная России продолжала играть в современный футбол с высоким прессингом не только в концовке первого, но и во втором тайме. И это при том, что уже на 24-й минуте осталась в меньшинстве. Всё это говорит о невероятной физической готовности игроков, что особенно удивительно в период пандемии, когда спортсмены всё больше жалуются на усталость из-за сверхплотного графика.

Удаление Семёнова и состояние грогги

Безусловно, самыми обсуждаемыми моментами встречи стали неоднозначные решения Шимона Марциняка, сначала удалившего Андрея Семёнова, а затем назначившего пенальти в ворота Гилерме. Оба вердикта польского арбитра действительно вызывают серьёзные вопросы и заставляют всерьёз задуматься о необходимости внедрения системы VAR не только в матчах еврокубков и крупных международных турниров, но и Лиги наций. УЕФА активно продвигает своё новое детище и не стало им жертвовать даже в очень сложный период. В связи с этим обеспечение максимальной объективности в ходе игр кажется предельно логичным.

Однако наибольший интерес вызывает восьмиминутный отрезок после удаления Семёнова. Сложилось впечатление, что отечественные футболисты оказались морально не готовы к такому развитию событий и полностью потеряли нити игры. Хотя фактически потеря Андрея не слишком спутала карты и не заставила их прибегнуть к использованию непривычной схемы. Команда перешла на формацию с четырьмя защитниками, где Жирков и Кузяев так и остались на позиции крайних, а Кудряшов перешёл на место центрального.

Тем не менее, в течение этих восьми минут сборная России позволила команде Турции практически полностью взять под контроль мяч (66,2% — 33,8%), нанести чуть менее половины всех своих ударов за матч (7 из 18) и дважды отличиться. Всё это говорит либо о психологических проблемах, либо об отсутствии лидера, способного привести партнёров в чувство. Возможно, именно в этот момент сказалось отсутствие на поле Артёма Дзюбы, а его сменщик Джикия не смог справиться со своей задачей.

Отсутствие Соболева и нелогичные замены

К негативным моментам также можно отнести невнятную игру в последние минуты встречи и ненужные жёлтые карточки. Так, из-за перебора «горчичников» решающий матч с Сербией гарантированно пропустят Зобнин и Кудряшов, что автоматически приведёт к серьёзным проблемам. Роман является мотором команды и важнейшим элементом в средней линии, а Фёдор — одним из главных претендентов на роль основного защитника. Но если в полузащите вполне может выйти проверенный Кузяев, то в обороне не обойтись без ставки на молодёжь. Так, составить пару Джикии могут Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, в активе которых значится один матч за сборную на двоих.

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Что касается смазанной концовки, то причина видится не только в усталости ключевых исполнителей, но и не самых логичных заменах. В последние 20 минут Черчесов выпустил на поле четырёх свежих футболистов, но ни один из них не смог запомниться яркими эпизодами. Антон Миранчук и Алексей Ионов не были продуктивны на месте атакующих хавбеков. Даниил Фомин же и вовсе всего шесть раз коснулся мяча, при этом получив жёлтую карточку.

Наибольшие вопросы вызывает появление Александра Ерохина. Футболист «Зенита» вышел не на свою позицию и был непродуктивен в роли чистого форварда. Он не был успешен в верховых дуэлях (три выигранные из семи) и часто ошибался в передачах (лишь 3 из 11 оказались точными). Это более чем скромно на фоне заменённого им Заболотного. Антон вновь подтвердил, что очень хорош на втором этаже, что лишь подтверждают девять выигранных воздушных единоборств — больше, чем у кого-либо. Среди запасных подобной продуктивностью мог бы похвастаться разве что Александр Соболев, но нападающий «Спартака» остался на скамейке.

Боевой дух и надежда на успех в Белграде

Тем не менее, матч с Турцией хоть и завершился поражением сборной России, но всё же оставил положительное впечатление. Как минимум, благодаря несгибаемости отечественного коллектива и воле к победе, которые особенно проявились после удаления. Подопечные Черчесова провели более 65 минут в меньшинстве, но при этом практически не уступили оппоненту по числу ударов по воротам (16 — 18), а во владении мячом и вовсе превзошли (50,8% — 49,2%).

Прошедшая встреча продемонстрировала, что российская сборная способна играть в современный футбол и на равных сражаться с равными по силе соперниками даже в отсутствие ряда ключевых футболистов. В частности, речь идёт о Дзюбе, который за последнее время стал неотъемлемой частью коллектива. Безусловно, выход из обороны через длинные передачи никуда не делся, зато были задействованы и другие опции, что стало приятной неожиданностью.

Всё это дарит надежду на успешное выступление команды в заключительной игре с сербами в Лиге наций. Если подопечные Черчесова смогут действовать в подобном ключе и в Белграде, то вполне способны увезти три очка и добиться повышения в классе. Коллектив Любиши Тумбаковича не славится своей стабильностью и может оказаться не готов к такой интенсивной манере игры со стороны противника.