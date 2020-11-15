Черышев признан лучшим футболистом сборной России в матче с Турцией по версии болельщиков
- РИА Новости
- © РФС
Об это сообщает пресс-служба сборной России.
Черышев забил мяч на 11-й минуте, а на 37-й он был заменён.
Россия в меньшинстве уступила Турции со счётом 2:3.
Россия продолжает занимать первое место в своей группе Лиги наций с восемью очками в активе. Находящаяся на третьей строчке Турция набрала шесть очков.
Ранее Игорь Федотов поделился мнением о судействе матча между сборными Турции и России.