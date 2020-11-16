Кузяев считает, что сборная России наиграла на ничью в матче с Турцией

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Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев прокомментировал поражение национальной команды от сборной Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Кузяев считает, что сборная России наиграла на ничью в матче с Турцией
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«Сначала игра нам давалась, мы владели преимуществом и по делу забили мяч. К сожалению, удаление внесло свои коррективы, пришлось перестраиваться. Пенальти? Мне показалось, его не было, так как я сыграл в мяч. Но нужно посмотреть видео. Насколько помню, не коснулся ноги нападающего», — заявил Кузяев после матча.

Он отметил, что играть в меньшинстве было непросто, но сборная России выглядела не хуже соперника и создавала моменты.

«Даже нельзя было сказать, что турки играли в большинстве. Считаю, достойно провели этот матч и наиграли как минимум на ничью», — добавил хавбек.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве. Кузяев стал автором второго мяча сборной в матче, и после его фола в ворота российской команды был назначен пенальти.

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