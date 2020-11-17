Джикия признался, что между игроками сборной России нет никаких обид

Капитан сборной России Георгий Джикия рассказал об адаптации новичков в команде.

«В коллективе они себя чувствуют достаточно неплохо. У многих из них есть опыт выступления в европейских турнирах. Смотря на них, вспоминаю себя, когда вызывался в сборную, но долгое время не играл. Потихоньку проходил адаптацию и начинал выступать. Думаю, с ними всё то же самое. Главное, что в команде нет никаких обид, все тренируются и выкладываются», — сказал Джикия на пресс-конференции перед матчем с Сербией в Лиге наций.

По мнению капитана, со временем каждый из новобранцев получил шанс выйти на поле и показать свои способности.

Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов рассказал о своём разговоре с футболистами после поражения от Турции.