Черчесов: после поражения от Турции мы с футболистами немного поговорили

Станислав Черчесов рассказал, как сборная России готовилась к матчу с Сербией в Лиге наций.

В воскресенье его подопечные уступили Турции (2:3) в Стамбуле. Чтобы занять первое место в своей группе, россиянам необходимо победить в Белграде.

«Естественно, после игры мы немного поговорили. Вчера одна группа футболистов провела восстановительное занятие. Те, кто не играл, больше тренировались на поле. Прилетели, выспались, была небольшая теория на 15—20 минут, разобрали нюансы предыдущего матча. Сегодня провели разминку. Но такой ритм был у нас и в октябре, поэтому просто его повторяем», — пояснил Черчесов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал замену судейской бригады в матче сборных России и Сербии.