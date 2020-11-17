Черчесов: после поражения от Турции мы с футболистами немного поговорили

Короткая ссылка
Станислав Черчесов рассказал, как сборная России готовилась к матчу с Сербией в Лиге наций.
Черчесов: после поражения от Турции мы с футболистами немного поговорили
  • © РФС
  • РИА Новости

В воскресенье его подопечные уступили Турции (2:3) в Стамбуле. Чтобы занять первое место в своей группе, россиянам необходимо победить в Белграде.

«Естественно, после игры мы немного поговорили. Вчера одна группа футболистов провела восстановительное занятие. Те, кто не играл, больше тренировались на поле. Прилетели, выспались, была небольшая теория на 15—20 минут, разобрали нюансы предыдущего матча. Сегодня провели разминку. Но такой ритм был у нас и в октябре, поэтому просто его повторяем», — пояснил Черчесов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал замену судейской бригады в матче сборных России и Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить