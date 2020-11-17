Источник объяснил причину замены судейской бригады в матче Лиги наций Сербия — Россия

Замена польской судейской бригады на английскую на матче Лиги наций УЕФА между сборными Сербии и России связана с неоднозначной работой поляка Шимона Марциняка на матче Турция — Россия (3:2).

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, УЕФА не хочет, чтобы скандал с польскими судьями, разгоревшийся после матча Турция — Россия, имел развитие.

Польский арбитр Марциняк в матче с Турцией на 24-й минуте удалил защитника россиян Андрея Семёнова, а в начале второго тайма поставил пенальти в пользу турецкой команды. Оба решения вызвали массу споров и дискуссий среди специалистов и болельщиков.

Матч Лиги наций между сборными Сербии и России состоится 18 ноября в Белграде.

Ранее сообщалось, что в матче Лиги наций Сербия — Россия заменена бригада арбитров.