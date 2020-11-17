Источник объяснил причину замены судейской бригады в матче Лиги наций Сербия — Россия
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Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, УЕФА не хочет, чтобы скандал с польскими судьями, разгоревшийся после матча Турция — Россия, имел развитие.
Польский арбитр Марциняк в матче с Турцией на 24-й минуте удалил защитника россиян Андрея Семёнова, а в начале второго тайма поставил пенальти в пользу турецкой команды. Оба решения вызвали массу споров и дискуссий среди специалистов и болельщиков.
Матч Лиги наций между сборными Сербии и России состоится 18 ноября в Белграде.
Ранее сообщалось, что в матче Лиги наций Сербия — Россия заменена бригада арбитров.