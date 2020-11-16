В матче Лиги наций Сербия — Россия заменена бригада арбитров

Короткая ссылка
Перед матчем шестого тура группового этапа футбольной Лиги наций между сборными Сербии и России произошла замена судейской бригады.
В матче Лиги наций Сербия — Россия заменена бригада арбитров
  • © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, главным арбитром на матч назначен англичанин Энтони Тэйлор. Его ассистентами на боковых линиях будут Гари Бесвик и Адам Нанн, а резервным судьёй назначен Матей Юг.

При этом изначально встречу должна была обслужить польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански.

Матч между Сербией и Россией состоится 18 ноября в Белграде. Начало — в 22:45 мск.

Ранее Валерий Газзаев назвал необоснованной критику сборной России за матч Лиги наций с Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить