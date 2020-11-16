В матче Лиги наций Сербия — Россия заменена бригада арбитров
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, главным арбитром на матч назначен англичанин Энтони Тэйлор. Его ассистентами на боковых линиях будут Гари Бесвик и Адам Нанн, а резервным судьёй назначен Матей Юг.
При этом изначально встречу должна была обслужить польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански.
Матч между Сербией и Россией состоится 18 ноября в Белграде. Начало — в 22:45 мск.
Ранее Валерий Газзаев назвал необоснованной критику сборной России за матч Лиги наций с Турцией.