Газзаев назвал необоснованной критику сборной России за матч Лиги наций с Турцией

Экс главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об итогах матча Лиги наций УЕФА Турция — Россия (3:2).

«Вижу много критики в адрес сборной России, считаю её необоснованной. У команды есть конечная цель — выиграть группу в Лиге наций, и сейчас мы идём на первом месте. Если говорить о матче, то большую его часть мы провели в меньшинстве, однако, за исключением редких отрезков, наша сборная владела преимуществом. Конечно, любое поражение нежелательно и неприятно. Но на дистанции турнира могут быть разные результаты. Самое главное — как ты завершишь своё выступление, выполнишь ли цель. Для этого нам нужно в заключительной игре побеждать Сербию, тогда никто не вспомнит об этом поражении от Турции», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Свой заключительный матч на групповом этапе сборная России проведёт на выезде с Сербией 18 ноября. Начало — в 22:45 мск.

Ранее Павлюченко раскритиковал польскую бригаду арбитров матча Лиги наций Турция — Россия.