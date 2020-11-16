Газзаев назвал необоснованной критику сборной России за матч Лиги наций с Турцией

Короткая ссылка
Экс главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об итогах матча Лиги наций УЕФА Турция — Россия (3:2).
Газзаев назвал необоснованной критику сборной России за матч Лиги наций с Турцией
  • Reuters

«Вижу много критики в адрес сборной России, считаю её необоснованной. У команды есть конечная цель — выиграть группу в Лиге наций, и сейчас мы идём на первом месте. Если говорить о матче, то большую его часть мы провели в меньшинстве, однако, за исключением редких отрезков, наша сборная владела преимуществом. Конечно, любое поражение нежелательно и неприятно. Но на дистанции турнира могут быть разные результаты. Самое главное — как ты завершишь своё выступление, выполнишь ли цель. Для этого нам нужно в заключительной игре побеждать Сербию, тогда никто не вспомнит об этом поражении от Турции», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Свой заключительный матч на групповом этапе сборная России проведёт на выезде с Сербией 18 ноября. Начало — в 22:45 мск.

Ранее Павлюченко раскритиковал польскую бригаду арбитров матча Лиги наций Турция — Россия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить