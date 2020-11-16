Павлюченко раскритиковал польскую бригаду арбитров матча Лиги наций Турция — Россия

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал поражение российской национальной команды от Турции (2:3) в Лиге наций УЕФА, раскритиковав работу польской бригады арбитров во главе с Шимоном Марциняком.

«Вчерашние арбитры матча — негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а здесь появляется человек в чёрной форме и начинает свой концерт, влияя на результат матча. Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он поставил пенальти, которого близко не было. Удалил Семёнова, которого не надо было удалять. Я просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, ещё и чувствовать потом себя хорошо. Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу», — цитирует Павлюченко Sport24.

На 24-й минуте встречи главный арбитр Шимон Марциняк удалил защитника российской сборной Андрея Семёнова, а на 52-й минуте назначил пенальти в ворота Гилерме за нарушение правил со стороны Далера Кузяева.

Ранее Игнатьев высказался о поражении от Турции в Лиге наций.