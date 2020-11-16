Игнатьев — о поражении от Турции в Лиге наций: Россия провела одну из лучших игр за последнее время

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о результате матча национальной команды в рамках Лиги наций УЕФА со сборной Турции (2:3).

«Неприятный осадок от поражения. Такие матчи всегда оставляют вопросы, раздумья. Что касается качества игры, то эту встречу следует занести в актив сборной. Мы провели одну из лучших игр за последнее время. Было огромное желание, мотивация, мы хорошо использовали высокий прессинг, делали много позитивного после отбора мяча на половине поля соперника. Много острых атак, при этом забить хотя бы несколько мячей из созданного является для нас трудной задачей. Обескуражило удаление Семёнова — это привело к помутнению сознания у футболистов. Если в первые минуты они чётко представляли, как играть и решать задачу, то после удаления пошёл сбой. Ошибок было достаточно: то нормальную передачу отдать не можем, то неверно позицию займём. Но даже с таким ошибками смотрелись неплохо. Вдесятером не уступили туркам, играющим на одного игрока больше. Обидное поражение с оттенком некой надежды», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

После пяти матчей сборная России лидирует в группе 3 дивизиона В, имея восемь очков. Столько же у команды Венгрии. Турки идут третьими, имея шесть очков. Замыкает квартет сербская команда с тремя очками.

Ранее Бубнов заявил, что поражение России от Турции в матче Лиги наций не должно вызывать резкой критики.