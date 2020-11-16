Бубнов: поражение России от Турции в матче Лиги наций не должно вызывать резкой критики

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Трёхкратный чемпион СССР, а ныне известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России от Турции (2:3) в пятом туре Лиги наций УЕФА.
Бубнов: поражение России от Турции в матче Лиги наций не должно вызывать резкой критики
  • globallookpress.com
  • © Seskimphoto

«Даже проигрывая в два мяча, имея на игрока меньше, подопечные Черчесова боролись. Создавали моменты, больше владели мячом, выглядели достойно и могли вполне отыграться. Это тот случай, когда команду в целом трудно упрекать за неудовлетворительный результат. Впечатление от её игры осталось цельное, чего не было в прошлых матчах. Поражение не должно вызвать резкой критики. И всё же неправильно было бы говорить только о невезении и роковом стечении обстоятельств. До выезда в Стамбул проблемы с организацией игры и балансом не позволяли россиянам выиграть на протяжении четырёх матчей подряд. Против Турции мы лучше выглядели в атаке, но оборона остаётся уязвимым местом. Потому поражение в Турции можно в какой-то степени назвать логичным», — цитирует Бубнова Sportbox.

С 24-й минуты сборная России играла в меньшинстве из-за удаления Андрея Семёнова, а на 52-й минуте в ворота команды Станислава Черчесова был назначен пенальти.

Ранее Ундер прокомментировал победу Турции над Россией в матче Лиги наций УЕФА.

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