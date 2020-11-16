Ундер прокомментировал победу Турции над Россией в матче Лиги наций УЕФА

Короткая ссылка
Полузащитник сборной Турции по футболу Дженгиз Ундер прокомментировал победу национальной команды над сборной России в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Ундер прокомментировал победу Турции над Россией в матче Лиги наций УЕФА
  • Reuters

«Мы упустили свои шансы в первой встрече в Москве, а в этот раз одержали первую победу над сборной России. Что касается моего гола, то я ждал передачи Каана Айхана в нужной точке. Слава богу, мы победили», — приводит слова Ундера TRT Spor.

Турция на своём поле победила Россию со счётом 3:2. Для турецкой команды эта победа стала первой в истории проведения матчей с российской сборной. Ундер стал автором второго гола своей команды в ворота россиян.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не хотел бы обсуждать работу судей в матче с Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить