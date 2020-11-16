Ундер прокомментировал победу Турции над Россией в матче Лиги наций УЕФА

Полузащитник сборной Турции по футболу Дженгиз Ундер прокомментировал победу национальной команды над сборной России в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Мы упустили свои шансы в первой встрече в Москве, а в этот раз одержали первую победу над сборной России. Что касается моего гола, то я ждал передачи Каана Айхана в нужной точке. Слава богу, мы победили», — приводит слова Ундера TRT Spor.

Турция на своём поле победила Россию со счётом 3:2. Для турецкой команды эта победа стала первой в истории проведения матчей с российской сборной. Ундер стал автором второго гола своей команды в ворота россиян.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не хотел бы обсуждать работу судей в матче с Турцией.