Черчесов рассказал об адаптации новичков сборной России
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По словам специалиста, капитан сборной Георгий Джикия может лучше ответить на вопрос, как дебютанты вписались в коллектив.
«Новичков достаточно не потому, что мы планировали, а по причине выбывания игроков. Мы вызывали футболистов из молодёжной сборной. Они потихоньку обживаются. С каждым собранием и тренировкой они всё больше понимают требования. Это тот случай, когда им надо дать время, а нам — набраться терпения и пошагово всех встраивать в сборную», — констатировал Черчесов.
Ранее сообщалось, что в матче Лиги наций Сербия — Россия заменена бригада арбитров.