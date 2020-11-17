Черчесов рассказал об адаптации новичков сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Сербией в Лиге наций высказался о большом количестве новичков в команде.

По словам специалиста, капитан сборной Георгий Джикия может лучше ответить на вопрос, как дебютанты вписались в коллектив.

«Новичков достаточно не потому, что мы планировали, а по причине выбывания игроков. Мы вызывали футболистов из молодёжной сборной. Они потихоньку обживаются. С каждым собранием и тренировкой они всё больше понимают требования. Это тот случай, когда им надо дать время, а нам — набраться терпения и пошагово всех встраивать в сборную», — констатировал Черчесов.

Ранее сообщалось, что в матче Лиги наций Сербия — Россия заменена бригада арбитров.