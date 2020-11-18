Поражение Германии со счётом 0:6, пятая победа Франции и коронавирус в сборной Украины: как начался 6-й тур Лиги наций

Сборная Германии пропустила шесть безответных мячей от Испании и потерпела самое крупное поражение с 1931 года. Франция одержала пятую победу в рамках турнира и отправила Швецию в дивизион B. Португалия на последних минутах одолела Хорватию, а сборная Украины не сумела провести встречу со Швейцарией из-за вспышки коронавируса в команде. RT рассказывает, как начался заключительный тур группового этапа Лиги наций.

Самое крупное поражение Германии в официальных матчах

В центральном поединке игрового дня встретились сборные Испании и Германии. Команды вели борьбу за выход в полуфинал из четвёртой группы Лиги А, и немцы на очко опережали соперника, а значит, могли играть на ничью.

Пожалуй, мало кто мог предположить, что бундестим в такой ситуации потерпит разгромное поражение, однако именно это и произошло. Игра у гостей не задалась с самого начала, а хозяева открыли счёт уже на 17-й минуте благодаря точному удару Альваро Мораты после подачи углового.

До перерыва испанцы отправили в ворота соперника ещё два безответных мяча. Мануэля Нойера сумели огорчить Ферран Торрес и Родриго Эрнандес. Во втором тайме сценарий матча не изменился. Торрес оформил первый хет-трик в карьере, а довершил разгром вышедший на замену Микель Оярсабаль.

Для сборной Германии этот день стал по-настоящему чёрным. Во-первых, бундестим потерпела самое крупное поражение с 1931 года и крупнейшее в истории в официальных матчах. Во-вторых, Нойер впервые в карьере пропустил шесть мячей за игру.

А испанцы не только пробились в полуфинал Лиги наций, но и выиграли семь последних домашних матчей с общим счётом 30:0. Единственной ложкой дёгтя для них стала травма Серхио Рамоса в конце первого тайма. К слову, 34-летний защитник провёл 178-ю встречу за национальную команду. До мирового рекорда египтянина Ахмеда Хассана по количеству матчей в составе сборной ему осталось провести шесть игр.

Также в рамках этой группы Швейцария и Украина должны были в очном противостоянии определить, кто сохранит прописку в Лиге А. Однако накануне встречи положительные тесты на коронавирус сдали Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. Причём на прошлой неделе перед матчем с Германией расположение команды по той же причине покинули четыре игрока.

В связи с этим швейцарские власти приняли решение закрыть украинцев на карантин и запретить проведение матча. Присудят ли гостям техническое поражение или перенесут игру на другую дату, пока неизвестно.

Вылет Швеции в Лигу B

В группе 3 Лиги А путёвку в полуфинал досрочно завоевала Франция. Зато Швеции и Хорватии в заочной борьбе предстояло определить, кто отправится в дивизион B. Скандинавы в Сен-Дени встречались с действующими чемпионами мира, а «шашечные» принимали португальцев. Интриги добавлял тот факт, что шведы и хорваты подошли к последнему туру с равным количеством очков, одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей (-6), а также обменялись домашними победами со счётом 2:1 в очном противостоянии. В итоге всё решил буквально один мяч.

Для шведов игра началась более чем удачно. Уже на четвёртой минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, воспользовавшись рикошетом от ноги соперника, открыл счёт. Но французы ещё до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперёд. Отличились Оливье Жиру и Бенжамен Павар.

Во втором тайме опытный нападающий «Челси» оформил дубль и с 44 голами за национальную команду приблизился к лучшему бомбардиру в её истории Тьерри Анри (51 мяч).

В концовке Робину Квайсону удалось сократить отставание гостей до минимума, и они всей командой пошли вперёд, понимая, что ничья подарит им возможность остаться в Лиге А. Но вместо того, чтобы сравнять счёт, Швеция пропустила на 94-й минуте. Скандинавы всей командой, включая голкипера, отправились на подачу стандарта, но позволили сопернику убежать в быструю контратаку, которую точным ударом в пустые ворота завершил Кингсли Коман. Так Франция одержала пятую победу в рамках группового этапа, а Швеция потерпела пятое поражение и покинула элитный дивизион.

101-я победа Роналду со сборной Португалии

Более богатым на события получился и матч между Хорватией и Португалией. Хозяева сумели открыть счёт — в середине первого тайма чужие ворота поразил Матео Ковачич. Однако сразу после перерыва команду подвёл Марко Рог, который получил вторую жёлтую карточку.

Португальцы воспользовались проблемами соперника и отличились дважды за восемь минут. Сначала после удара Криштиану Роналду со штрафного и сейва Доминика Ливаковича мяч в створ добил Рубен Диаш, а затем Жуан Феликс пробил в дальний угол после скидки Диогу Жоты. При этом нападающий «Ливерпуля» подыграл себе рукой, но судьи этого не заметили, а система VAR на матчах Лиги наций не работает.

Однако хорватов произошедшее не сломило, и они быстро сравняли счёт. Дубль удалось оформить Ковачичу, а голевую передачу ему отдал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Развязка встречи получилась весьма драматичной. После подачи углового на 90-й минуте Ливакович не сумел удержать мяч в руках и выпустил его прямо на ногу Диашу. Таким образом центральный защитник «Манчестер Сити» оформил первый дубль в карьере.

Криштиану Роналду отличиться на этот раз не удалось, зато на нём Рог заработал второй горчичник. Кроме того, пятикратный обладатель «Золотого мяча» обошёл Хави по числу побед со сборной. Теперь у него их 101. Опережают португальца лишь Икер Касильяс (121) и Серхио Рамос (130).

Повышение Черногории

В группе 1 Лиги С Черногория и Люксембург завершили борьбу за первое место и повышение в классе. В заключительном туре балканцы дома отправили четыре безответных мяча в ворота сборной Кипра. Дублем в составе хозяев отметился Александар Болевич, который до того не забивал за национальную команду. Победа помогла Черногории пробиться в Лигу B, а киприоты финишировали последними в группе и выбыли в слабейший дивизион.

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Люксембург же дома разошёлся миром с Азербайджаном (0:0), причём полузащитник команды Данель Синани в конце первого тайма не реализовал пенальти. Тем не менее Люк Хольтц может быть доволен своими подопечными. После выхода в Лигу С некогда считавшаяся футбольным карликом сборная достойно показала себя и едва не совершила ещё один шаг наверх.

Удачные ничьи для Фарерских островов и Гибралтара

В Лигу С из слабейшего дивизиона сумели пробиться Фарерские острова и Гибралтар. В последнем туре в матчах с Мальтой и Лихтенштейном соответственно их устраивала даже ничья, и обе команды добились её. Фарерцы позволили сопернику открыть счёт после перерыва, но достаточно быстро отыгрались и продлили беспроигрышную серию в Лиге наций до шести встреч.

Гибралтар же получил преимущество на 17-й минуте после того, как собственные ворота поразил Ноа Фроммельт. В конце первого тайма Ноа Фрик восстановил статус-кво, но забить ещё один мяч сборной княжества не удалось.

Для гибралтарцев этот успех стал историческим, ведь статус постоянного члена УЕФА страна получила только в 2013-м, а к ФИФА присоединилась в 2016-м.

И если выступление в отборочных раундах чемпионатов Европы и мира пока даётся Гибралтару непросто (ноль очков), то в Лиге наций подопечные Хулио Рибаса сумели проявить себя и следующий сезон турнира проведут уже в более сильном дивизионе.