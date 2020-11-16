Победы Италии и Нидерландов, поражение Англии и ничья в пользу России: чем завершился 5-й тур Лиги наций

Италия и Нидерланды одержали вторые победы на групповом этапе Лиги наций и продолжают борьбу за путёвку в полуфинал соревнований. Англия потерпела поражение от Бельгии и потеряла шансы на попадание в плей-офф турнира. Сербия сыграла вничью с Венгрией, оказав помощь сборной России. А Белоруссия и Армения сохраняют шансы на повышение в классе. RT рассказывает, как прошёл игровой день в Лиге наций УЕФА.

Преимущество Италии и Нидерландов

Наиболее любопытная борьба за первое место развернулась в группе 1 Лиги А. Здесь на путёвку в полуфинал турнира после пятого тура претендуют три сборные: Италия — девять очков, Нидерланды — восемь и Польша — семь.

Причём до воскресных матчей лидировали поляки, а в выездной встрече со скуадра адзурра подопечные Ежи Юзефа Бженчека могли практически гарантировать себе участие в плей-офф Лиги наций. На руку им играли и потери в стане соперника. В частности, главный тренер Роберто Манчини заболел коронавирусом, а защитник Леонардо Бонуччи получил мышечное повреждение.

Однако на деле итальянцы довольно легко справились с оппонентом благодаря голам Жоржиньо и Доменико Берарди — 2:0. Хозяева владели инициативой на протяжении всего матча, а гости изредка выбирались на чужую половину и отметились лишь двумя ударами по чужим воротам (ни одного — в створ).

На 77-й минуте вторую жёлтую карточку получил вышедший на замену Яцек Горальски. Причём оба нарушения, за которые ему показали горчичники, он совершил на Андреа Белотти. Также нападающий «Торино» в середине первого тайма вынудил полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка сфолить в собственной штрафной. В результате пенальти реализовал Жоржиньо.

Итальянцы не только одержали важную победу и вышли в лидеры квартета, но и продлили свою беспроигрышную серию под руководством Манчини до 21 матча (16 побед, пять ничьих). В последний раз скуадра адзурра терпела поражение больше двух лет назад — в предыдущем розыгрыше Лиги наций в сентябре 2018-го.

Поражением поляков не имела права не воспользоваться сборная

Нидерландов. «Оранжевые» на своём поле спокойно обыграли Боснию и Герцеговину и одержали первую победу под руководством Франка де Бура — 3:1.

Уже к 13-й минуте хозяева отличились дважды — дубль в свой актив записал Жоржиньо Вейналдум. Эти голы стали для него первыми с июля, а посвятил он их партнёру по «Ливерпулю» и сборной Вирджилу ван Дейку, получившему тяжёлую травму колена. Во втором тайме счёт до крупного довёл Мемфис Депай, но боснийцы сумели уйти от разгромного поражения благодаря точному удару Смаила Превляка.

Два гола Эриксена с пенальти

В группе 2 сильнейшего дивизиона последние шансы на попадание в полуфинал турнира потеряла сборная Англии. Решающим для «Трёх львов» стал выездной матч с Бельгией, а его судьба оказалась практически решена уже к 23-й минуте.

Сначала Юри Тилеманс отличился ударом из-за пределов штрафной, а затем Дрис Мертенс нанёс идеальный по точности выстрел со стандарта. К слову, нападающий «Наполи» отметился голами во всех трёх матчах текущего розыгрыша Лиги наций, в которых принимал участие. Также он впервые в карьере забил за сборную Бельгии в трёх встречах подряд.

Англичанам же чужие ворота поразить так и не удалось. Не смог это сделать и проводивший 50-й матч в составе сборной Гарри Кейн. А второе поражение подряд не позволит подопечным Гарета Саутгейта подняться выше третьего места в своём квартете.

Бельгийцы могли гарантировать себе попадание в полуфинал уже в воскресенье, если бы в параллельном матче группы Дания потеряла очки в противостоянии с аутсайдером квартета Исландией, который к тому же был морально подавлен после драматичного поражения от Венгрии в финале квалификации Евро-2020.

Датчане вели большую часть встречи после точного удара Кристиана Эриксена с пенальти в дебюте матча. Однако в концовке гости неожиданно сравняли счёт — ворота поразил бывший нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон.

А на 91-й минуте со знаком «минус» отметился уже действующий футболист РПЛ, защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. Он сыграл рукой в собственной штрафной, и судья мгновенно указал на «точку». Исполнять одиннадцатиметровый вновь отправился Эриксен и уверенно развёл вратаря и мяч по разным углам.

Для полузащитника «Интера» этот гол стал четвёртым в текущем розыгрыше Лиги наций и три из них забиты с пенальти. Теперь датчан ждёт решающий выездной матч с Бельгией за первое место в группе. Причём «Красных дьяволов» устроит в нём даже ничья, тогда как скандинавам необходима только победа.

Пятая ничья в группе России

Российские болельщики после обидного поражения национальной сборной от Турции с большим интересом ждали встречи Венгрии и Сербии в Будапеште. Команды подошли к игре в разном настроении, ведь хозяева на неделе пробились на Евро-2020, а гости упустили свой шанс.

Несмотря на это сербам удалось отобрать очки у главного конкурента подопечных Станислава Черчесова в борьбе за повышение в классе. Уже на 17-й минуте счёт открыл Неманья Радоньич. Незадолго до перерыва Жолт Кальмар восстановил статус-кво на табло, но на большее у подопечных Марко Росси сил не хватило.

Таким образом Венгрия лишь догнала Россию в турнирной таблице (в активе обеих команд по восемь очков), но по дополнительным показателям отечественный коллектив остаётся выше. Группу 3 Лиги B можно назвать одной из самых «миролюбивых» во всех дивизионах, ведь пять матчей из десяти сыгранных здесь завершились вничью.

Коронавирус против сборной Норвегии

А вот в квартете 1 Лиги B Норвегия может лишиться шанса заработать повышение в классе из-за жёстких антикоронавирусных мер властей страны. В преддверии решающих выездных матчей с Румынией и Австрией в стане команды, по информации итальянского журналиста Танкреди Палмьери, обнаружили одного заболевшего. После этого весь коллектив вынужден был сесть на карантин.

В местной федерации футбола обратились в миндзрав Норвегии с просьбой выпустить дружину Ларса Лагербека на ближайшие игры, но это не дало результата. Не помогло и открытое письмо игроков норвежской сборной.

В результате матч с Румынией не состоялся, и гости получат техническое поражение, если не удастся договориться о переносе матча. Такой же результат может ждать их в случае неявки на игру в Вене. Однако, по последней информации, скандинавы всё же отправятся туда, но в обновлённом составе под руководством главного тренера молодёжной сборной страны Лейфа Гуннара Смеруда.

Сами австрийцы одержали непростую победу над Северной Ирландией — 2:1. Подопечные Франко Фоды пропустили за 16 минут до конца основного времени, но затем сумели добыть победу. Причём забить удалось двум футболистам, вышедшим на замену в концовке игры, — Луису Шаубу и Адриану Грбичу. Австрийцы вышли на первое место в группе и сделали большой шаг по направлению к Лиге А. Норвежцам же для того, чтобы обойти соперника, необходима только победа.

Помощь Словакии соседу

В группе 2 Лиги B повышение в классе уже в воскресенье могли обеспечить себе шотландцы. Однако они неожиданно уступили на выезде аутсайдеру квартета — Словакии. Единственный мяч на 31-й минуте забил полузащитник «Миннесоты Юнайтед» Ян Грегуш.

Подопечные Штефана Тарковича не только сделали подарок чехам, которые чуть позже оказались сильнее Израиля и сократили отставание от Шотландии до одного балла, но и получили шанс сохранить прописку во втором по силе дивизионе турнира. В последнем туре словакам предстоит встретиться на выезде с Чехией, и гостям в этой встрече нужна только победа.

Борьба Армении и Белоруссии за повышение в классе

Из команд с постсоветского пространства шансы на повышение в классе помимо России сохраняют Белоруссия и Армения, выступающие в Лиге С. Первые в воскресенье обыграли дома Литву (2:0) и сохранили лидерство в группе 4. Хозяева уже к 20-й минуте отличились дважды благодаря точным ударам Евгения Яблонского и Макса Эбонга.

В параллельном матче сборная Албании уверенно победила Казахстан (3:1), хотя хавбеку Айболу Абикену удалось забить невероятный гол с центра поля. В последнем туре албанцы и белорусы в очном противостоянии определят победителя группы. Подопечных Михаила Мархеля в этой встрече устроит ничья.

Сборная Армении сразится за первую строчку в группе 2 с Северной Македонией. Матч из-за напряжённой обстановки в регионе состоится на Кипре. В воскресенье же коллективу Хоакина Капарроса удалось обыграть команду Грузии (2:1), которая на неделе уступила в решающем матче за право сыграть на Евро-2020 как раз Северной Македонии.

Победу армянам на 86-й минуте принёс гол Саркиса Адамяна. Команда продолжает на одно очко отставать от первого места, и в среду ей необходимо будет обыгрывать конкурента.