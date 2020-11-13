Два гола Венгрии за четыре минуты, победа Шотландии по пенальти и поражение Грузии: чем завершился отбор на Евро-2020

Сборная Венгрии забила по мячу на 88-й и 92-й минутах и одержала волевую победу над командой Исландии, а гол 37-летнего Горана Пандева позволил Северной Македонии обыграть Грузию. Словакия в дополнительное время взяла верх над Северной Ирландией, а Сербия потерпела поражение от Шотландии в серии пенальти. RT рассказывает, как завершилась квалификация к Евро-2020.

Неудача Грузии и гол 37-летнего Пандева

Первый финальный матч отборочного турнира Евро-2020 проходил в Тбилиси, в нём встречались команды Грузии и Северной Македонии. Для обеих его можно было смело назвать одним из важнейших в истории, ведь в случае успеха любая из этих сборных впервые выходила на крупный международный турнир. При этом подопечные Владимира Вайсса хоть и занимали более низкое место в рейтинге ФИФА (86 — 65), зато имели преимущество своего поля.

По ходу встречи хозяева превзошли оппонента не только по контролю мяча, но и по числу ударов по воротам. В общем счёте таких набралось 11, что на четыре больше, чем у соперника. Тем не менее единственный результативный пришёлся на долю гостей. Элиф Элмас и Илия Несторовски разыграли эффектную комбинацию, а завершил её Горан Пандев. 37-летний ветеран оформил юбилейный, 30-й гол за сборную и не только укрепился в статусе лучшего бомбардира в истории Северной Македонии, но и обеспечил ей путёвку в групповой этап чемпионата Европы, где её противниками станут Украина, Нидерланды и Австрия. Что касается Грузии, то она осталась не только без первенства континента, но и без главного тренера. По окончании матча Вайсс заявил о скором уходе.

Чудо-гол Собослаи и ошибка Гулачи

Матч между сборными Венгрии и Исландии получился гораздо более насыщенным. Уже на 11-й минуте гости открыли счёт, а со знаком минус отличился вратарь хозяев Петер Гулачи. Опытный голкипер «Лейпцига» после не самого сложного удара Гильфи Сигурдссона со штрафного попытался намертво зафиксировать мяч, но тот выскользнул у него из рук и оказался в воротах. Так подопечные Эрика Хамрена вплотную приблизились не только к выходу на второй подряд чемпионат Европы, но и к первой победе над венграми за 25 лет. В последний раз «викинги» брали верх в ноябре 1995-го, после чего не смогли добиться успеха в пяти играх подряд.

В целом встреча получилась довольно открытой и богатой на опасные моменты, о чём свидетельствует 31 удар по воротам в сумме. При этом на 87-й минуте исландцы и вовсе могли снять все вопросы о победителе, но Альберт Гудмундссон не смог попасть в створ с семи метров. 72 секунды спустя Лоик Него восстановил паритет в матче, а на второй компенсированной минуте Доминик Собослаи установил окончательный счёт. Хавбек «Зальцбурга» прошёл с мячом около 30 м, после чего дальним ударом заставил капитулировать Ханнеса Халлдорссона. Сборная Венгрии взяла верх, и теперь её соперниками по квартету F финального турнира станут Германия, Португалия и Франция.

Автогол Шкриньяра и ошибка Пикока-Фаррелла

В Белфасте встречались команды Северной Ирландии и Словакии. Соперников объединял тот факт, что на предыдущей стадии они провели на поле по 120 минут игрового времени, а добиться успеха смогли лишь в серии послематчевых пенальти. Не повезло Боснии и Герцеговине и Ирландии соответственно. На этот раз они обошлись без ударов с точки, но дополнительного получаса избежать не удалось.

На 17-й минуте Джордж Сэвилл крайне неудачно скинул мяч головой партнёру и позволил Юраю Куцке выйти один на один с вратарём. Тот с лёгкостью реализовал свой момент и вывел Словакию вперёд, но удержать преимущество в счёте не удалось. За две минуты до окончания основного времени старания североирландцев окупились, причём ошибку допустил один из самых звёздных игроков оппонента. Защитник «Интера» Милан Шкриньяр неудачно сыграл на перехвате и срезал мяч в собственные ворота, заставив схватиться за голову наставника коллектива Штефана Тарковича.

Исход противостояния решился в овертайме, причём вновь не обошлось без не самой удачной игры одного из футболистов. На этот раз в роли антигероя выступил Бэйли Пикок-Фаррелл. Голкипер «Бёрнли» потерял ворота и не смог справиться с ударом Михала Дюриша в ближний угол. Словакия вышла на Евро-2020, на групповом этапе которого померится силами с Польшей, Испанией и Швецией.

Роковой удар Митровича и достижение Шотландии

Встреча между Сербией и Шотландией также получилась затяжной. В первом тайме коллективы не смогли поразить ворота друг друга, а во втором отличились по разу. Счёт великолепным по исполнению ударом открыл Райан Кристи, а паритет восстановил вышедший на замену Лука Йович. Форвард «Реала» появился на поле на 70-й минуте, а на исходе основного времени неотразимо пробил головой.

В дополнительные 30 минут противники обошлись без голов, хотя ближе к взятию ворот были хозяева. Неманья Гудель мощно пробил с 27 м, но мяч прошёл в сантиметрах от правой штанги. В итоге исход противостояния решился в серии 11-метровых. Первые девять ударов оказались точными, а не удалось реализовать свою попытку лишь Александру Митровичу. Лучший бомбардир предыдущего розыгрыша Лиги наций пробил в самый угол, но Дэвид Маршалл разгадал его намерения и впервые за 22 года вывел Шотландию на крупный международный турнир. На Евро-2020 её соперниками по группе D станут Англия, Хорватия и Чехия.