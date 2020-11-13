Словакия вышла на Евро — 2020, победив в овертайме Северную Ирландию
Сборная Словакии победила в гостях Северную Ирландию в финале плей-офф квалификации Евро 2020 года.
- © REUTERS/Lorraine O'sullivan
Гости открыли счёт в середине первого тайма, но в концовке матча срезали мяч в свои ворота. В овертайме решающий гол провёл Михал Дюриш.
Ранее сообщалось, что наставник национальной команды Молдавии назвал Россию топовой сборной.
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