Митрович не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии с Шотландией и оставил Сербию без Евро

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Сборная Шотландии победила в гостях команду Сербии и квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года.
Митрович не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии с Шотландией и оставил Сербию без Евро
  • © REUTERS/Marko Djurica

Соперники встретились в финале пути С. В начале второго тайма шотландцы вышли вперёд: гол провёл Райан Кристи. На 90-й минуте Лука Йович восстановил паритет. В овертайме команды обошлись без результативных действий.

В серии пенальти чуть успешнее оказались шотландцы (5:4). В решающий момент их вратарь Дэвид Маршалл отразил удар в исполнении Александара Митровича, который вышел к «точке» пятым в составе сборной Сербии.

Ранее сообщалось, что Северная Македония обыграла Грузию и впервые в истории вышла на Евро.

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