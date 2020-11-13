Митрович не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии с Шотландией и оставил Сербию без Евро
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Соперники встретились в финале пути С. В начале второго тайма шотландцы вышли вперёд: гол провёл Райан Кристи. На 90-й минуте Лука Йович восстановил паритет. В овертайме команды обошлись без результативных действий.
В серии пенальти чуть успешнее оказались шотландцы (5:4). В решающий момент их вратарь Дэвид Маршалл отразил удар в исполнении Александара Митровича, который вышел к «точке» пятым в составе сборной Сербии.
Ранее сообщалось, что Северная Македония обыграла Грузию и впервые в истории вышла на Евро.