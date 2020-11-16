Дубль Эриксена с пенальти принёс Дании победу над Исландией в Лиге наций

Сборная Дании одержала победу над национальной командой Исландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Датчане открыли счёт на 12-й минуте благодаря голу Кристиана Эриксена с пенальти.

Исландия ответила голом Видара Эрна Кьяртанссона, отличившегося на 85-й минуте.

Победу сборной Дании принёс второй гол Эриксена, реализовавшего ещё один 11-метровый удар, назначенный на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

В заключительном, шестом туре Дания на выезде сыграет с Бельгией, а Исландия в гостях встретится с Англией.

В других матчах игрового дня Чехия на своём поле обыграла Израиль (1:0), Австрия дома победила Северную Ирландию (2:1), Греция на выезде взяла верх на Молдавией (2:0), Словения на своём поле одержала победу над Косовым (2:1), Шотландия на выезде проиграла Словакии (0:1), а Эстония в гостях уступила Северной Македонии (1:2).

Ранее сообщалось, что Бельгия одержала победу над Англией в Лиге наций.