Италия победила Польшу в Лиге наций

Короткая ссылка
Сборная Италии по футболу одержала победу над национальной командой Польши в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Италия победила Польшу в Лиге наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Реджо-Эмилии, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Италии принесли голы Жоржиньо, забившего на 27-й минуте с пенальти, а также Доменико Берарди, отличившегося на 83-й минуте.

Польша завершала встречу вдесятером. На 77-й минуте красную карточку получил Яцек Гуральский.

В заключительном, шестом туре Италия на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Польша на своём поле примет Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Уэльс с Бэйлом победил Ирландию в Лиге наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить