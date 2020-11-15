Уэльс с Бэйлом победил Ирландию в Лиге наций

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Сборная Уэльса одержала победу над национальной командой Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Уэльс с Бэйлом победил Ирландию в Лиге наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Кардиффе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Уэльса принёс гол Дэвида Брукса, забившего на 67-й минуте с передачи капитана команда Гарета Бэйла.

В заключительном, шестом туре Уэльс на своём поле примет Финляндию, а Ирландия дома сыграет с Болгарией.

В других матчах игрового дня Финляндия на выезде победила Болгарию (2:1), Грузия на своём поле уступила Армении (1:2), Албания дома взяла верх над Казахстаном (3:1), а Белоруссия в Минске обыграла Литву (2:0).

Ранее сообщалось, что дубль Вайналдума помог Нидерландам победить Боснию и Герцеговину в Лиге наций.

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