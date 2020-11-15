Дубль Вайналдума помог Нидерландам победить Боснию и Герцеговину в Лиге наций
- Reuters
Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу сборной Нидерландов принесли голы Жоржиньо Вейналдума, забившего на 6-й и 14-й минутах, и Мемфиса Депая, отличившегося на 55-й минуте.
Команда Боснии и Герцеговины ответила голом Смаила Превляка, забившего на 63-й минуте.
В заключительном, шестом туре Нидерланды на выезде сыграют с Польшей, а Босния и Герцеговина на своём поле примет Италию.
Ранее сообщалось, что сборная России в меньшинстве уступила Турции в Лиге наций.