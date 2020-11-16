Сборная Норвегии проведёт матч Лиги наций УЕФА с Австрией молодёжным составом

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Сборная Норвегии отправится на встречу с Австрией в шестом туре Лиги наций УЕФА молодёжным составом.
Сборная Норвегии проведёт матч Лиги наций УЕФА с Австрией молодёжным составом
  • © REUTERS/Albert Gea

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Норвегии. Матч сборных Румынии и Норвегии в пятом туре был отменён из-за того, что норвежские власти не выпустили команду из страны после обнаружения положительного теста на коронавирус. На игру с австрийцами отправится команда U21 под руководством тренера Лейфа Гуннара Смеруда.

Что же касается судьбы матча Румыния — Норвегия, то УЕФА попытается перенести игру. Если же перенос встречи будет невозможен, то Румыния получит техническую победу со счётом 3:0.

Норвегия, Австрия и Румыния выступают в Лиге наций в группе с Северной Ирландией. В настоящий момент у австрийцев 12 очков, у норвежцев — девять, у румын — четыре, а у североирландской команды — одно.

Ранее сообщалось, что дубль Эриксена с пенальти принёс Дании победу над Исландией в Лиге наций.

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