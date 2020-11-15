Выход Франции в полуфинал, поражение Украины в Германии и два не забитых пенальти Рамоса: как начался 5-й тур Лиги наций

Сборная Франции на выезде с минимальным счётом обыграла Португалию и обеспечила себе путёвку в полуфинал Лиги наций. Германия одержала волевую победу над Украиной. Испания спаслась от поражения в матче с Швейцарией на 89-й минуте. При этом капитан «красной фурии» Серхио Рамос не реализовал два пенальти. А шведы взяли реванш у Хорватии. RT рассказывает, как стартовал пятый тур группового этапа розыгрыша.

Спасение Испании на 89-й минуте

Главным героем и одновременно антигероем игрового дня Лиги наций стал капитан сборной Испании Серхио Рамос. С одной стороны, выездной матч с Швейцарией для него оказался 177-м за «красную фурию». 34-летний защитник вырвался в лидеры Европы по этому показателю, обойдя Джанлуиджи Буффона (176 встреч за итальянцев). Мировой рекорд же принадлежит египтянину Ахмеду Хассану, который провёл за свою национальную команду 184 матча.

С другой стороны, во втором тайме ветеран не реализовал сразу два пенальти. В обоих случаях Рамос несильно бил в левый от себя угол, и Ян Зоммер спокойно доставал мячи. Таким образом, он стал первым вратарём в истории, отразившим два выстрела с «точки» от Серхио. Сам же защитник прервал серию из 25 реализованных пенальти подряд во всех турнирах, которая длилась с мая 2018-го.

Сейвы Зоммера едва не помогли Швейцарии обыграть маститого соперника. Она вышла вперёд в середине первого тайма благодаря красивому удару Ремо Фройлера из пределов штрафной.

Однако испанцам удалось сравнять счёт на 89-й минуте, причём чужие ворота поразил вышедший на замену незадолго до этого Жерар Морено. Так или иначе, подопечные Луиса Энрике потеряли важнейшие очки и продлили безвыигрышную серию на выезде до семи матчей.

Неудачный день для Украины

Осечкой прямого конкурента не могли не воспользоваться немцы, которые принимали в Лейпциге Украину. При этом встреча до последнего находилась под угрозой срыва. Перед матчем положительные тесты на коронавирус сдали сразу четыре футболиста украинской сборной: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков. Однако новых случаев COVID-19 в ходе повторного тестирования обнаружено не было, и игра состоялась в срок.

Причём началась она с настоящего «холодного душа» для хозяев. Уже на 12-й минуте Роман Яремчук мощным ударом в ближнюю девятку открыл счёт. Данный мяч стал для сборной Украины только вторым, забитым в выездных матчах с Германией. А первый записал на свой счёт нынешний главный тренер команды Андрей Шевченко в 2001-м.

Однако радость гостей оказалась недолгой, поскольку в середине первого тайма немцам удалось отличиться дважды. Сначала ворота Андрея Пятова поразил Лерой Зане, а затем — Тимо Вернер. В обоих случаях партнёрам ассистировал Леон Горецка. А после перерыва нападающий «Челси» оформил дубль и снял все вопросы о победителе встречи. Также форвард продлил собственную голевую серию до пяти матчей во всех турнирах, в которых он забил семь мячей.

Украина же, несмотря на поражение, вправе сетовать на недостаток удачи, ведь во втором тайме подопечные Шевченко трижды попали в штанги ворот Нойера. Украинская сборная потеряла последние шансы на участие в финальной стадии турнира и во вторник проведёт решающую игру с Швейцарией за право остаться в Лиге А.

Неудобный соперник для Роналду

В центральном матче игрового дня в Лиссабоне встретились действующий чемпион Европы и действующий чемпион мира, Португалия и Франция соответственно. А на кону стояла ни много ни мало путёвка в полуфинал Лиги наций, которую одна из команд получала в случае победы. При этом гости в преддверии встречи остались без травмированного Килиана Мбаппе.

Первый тайм получился абсолютно равным. Соперники нанесли примерно одинаковое количество ударов. Достаточно оказалось и опасных моментов. Например, Антони Марсьяль по истечении получаса встречи головой пробил в перекладину.

А сразу после перерыва французам всё-таки удалось выйти вперёд. Руй Патрисиу неудачно отразил мяч перед собой, и первым на добивании оказался Н'Голо Канте.

Пропустив, португальцы сделали всё для того, чтобы отыграться, но так и не смогли распечатать опытного Уго Льориса, несколько раз спасшего команду. Не смог отличиться даже Криштиану Роналду. Он остался без голов во всех шести матчах с французами. Это худшая подобная серия в матчах с одним соперником за всю карьеру пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Таким образом, трёхцветные одержали победу с минимальным счётом и вышли в финальную часть Лиги наций. Португалия же не смогла выйти из группы, будучи действующим чемпионом турнира.

Реванш Швеции

В другом матче группы 3 Лиги А Швеция одержала первую победу в рамках текущего сезона Лиги наций и заодно взяла у соперника реванш за поражение в Загребе. На этот раз скандинавы оказались сильнее с аналогичным счётом — 2:1. Забитыми мячами в их составе отметились Деян Кулушевски и Маркус Даниэльссон. А последний в концовке поразил и собственные ворота.

Немалый вклад в победу хозяев внесли и два легионера «Краснодара» Кристоффер Олссон и Маркус Берг, проведшие на поле все 90 минут. Ещё один футболист южан Виктор Классон вышел на замену по ходу второго тайма.

А в стартовый состав хорватов попали Филип Уремович и Никола Влашич. Правда, защитник «Рубина» получил травму незадолго до перерыва и вынужден был досрочно завершить игру.

Фареры и Гибралтар в шаге от повышения в классе

Между тем в других дивизионах продолжается борьба за повышение в классе. Так, Мальте и Фарерским островам в очном противостоянии предстоит определить, кто сыграет в Лиге С следующего розыгрыша Лиги наций.

Причём «рыбаки» могли гарантировать себе первое место в группе уже в субботу, но на выезде не сумели обыграть провалившую турнир Латвию (ни одной победы) — 1:1. Попутно они продлили беспроигрышную серию в рамках турнира до пяти встреч.

Мальта сумела воспользоваться осечкой соперника и дома одержала волевую победу над Андоррой — 3:1. Гости забили уже на третьей минуте, но во втором тайме пропустили три безответных мяча. Теперь мальтийцы отстают от Фарер на три очка и к тому же уступают оппоненту по личным встречам, потерпев поражение в первом круге — 2:3. Таким образом, во вторник в Та-Кали мальтийцам необходима победа с разницей в два мяча.

А в группе 2 Лиги D практически обеспечил себе повышение в классе Гибралтар, который лишь недавно был признан УЕФА и получил право проводить официальные матчи. Подопечные Хулио Рибаса, как и мальтийцы, могли обеспечить себе первое место в субботу, но сыграли вничью с Сан-Марино — 0:0. Теперь их ждёт решающий матч с Лихтенштейном, в котором Гибралтар устроит даже ничья.