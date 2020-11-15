Зоммер отразил два пенальти от Рамоса и принёс ничью Швейцарии в матче с Испанией

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Швейцария и Испания сыграли вничью в Базеле в матче пятого тура Лиги наций УЕФА (1:1).
Зоммер отразил два пенальти от Рамоса и принёс ничью Швейцарии в матче с Испанией
  • © REUTERS/Arnd Wiegmann

Хозяева открыли счёт в середине первого тайма, когда отличился Ремо Фройлер. На 89-й минуте Жерар Морено с передачи Серхио Регилона провёл ответный гол.

На 57-й и 80-й минутах Серхио Рамос не реализовал пенальти. В первом случае вратарь Ян Зоммер парировал сильный удар испанца в угол, во втором — поймал мяч намертво.

Швейцарцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Нико Эльведи.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции на своём поле была сильнее команды Хорватии.

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