Берг и Классон помогли сборной Швеции обыграть команду Хорватии в Лиге наций

Сборная Швеции на своём поле была сильнее команды Хорватии в матче пятого тура Лиги наций по футболу (2:1).

Незадолго до перерыва за хозяев отличились Деян Кулушевски и затем Маркус Даниэльссон. Он же в концовке срезал мяч в собственные ворота.

Весь матч в составе шведской команды провёл нападающий «Краснодара» Маркус Берг. Его одноклубник Виктор Классон вышел на замену на 74-й минуте. У хорватов полную встречу отыграл Никола Влашич из ЦСКА, а защитник «Рубина» Филип Уремович был заменён на 41-й минуте из-за травмы.

Ранее сообщалось, что дубль Тимо Вернера принёс сборной Германии победу над Украиной в Лиге наций.