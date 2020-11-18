Португалия в большинстве вырвала победу в матче Лиги наций с Хорватией
- Reuters
Встреча, прошедшая в хорватском Сплите, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе сборной Хорватии дубль оформил Маттео Ковачич, отличившийся на 29-й и 65-й минутах. С 51-й минуты хорваты играли вдесятером, после того как за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Марко Рог.
Победу сборной Португалии принесли голы Рубена Диаша, забившего на 52-й и 90-й минутах, а также мяч Жоау Фелиша, отличившегося на 60-й минуте.
Ранее сообщалось, что хет-трик Торреса помог Испании разгромить Германию в Лиге наций.