Португалия в большинстве вырвала победу в матче Лиги наций с Хорватией

Сборная Португалии по футболу одержала победу над национальной командой Хорватии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в хорватском Сплите, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе сборной Хорватии дубль оформил Маттео Ковачич, отличившийся на 29-й и 65-й минутах. С 51-й минуты хорваты играли вдесятером, после того как за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Марко Рог.

Победу сборной Португалии принесли голы Рубена Диаша, забившего на 52-й и 90-й минутах, а также мяч Жоау Фелиша, отличившегося на 60-й минуте.

Ранее сообщалось, что хет-трик Торреса помог Испании разгромить Германию в Лиге наций.