Дубль Жиру помог Франции обыграть Швецию в Лиге наций

Сборная Франции по футболу одержала победу над национальной командой Швеции в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Швеция забила первой. Уже на 4-й минуте отличился Виктор Классон. Франция ответила дублем Оливье Жиру, забившего на 16-й и 59-й минутах, а также мячом Бенжамена Павара, отличившегося на 36-й минуте.

Шведы отыграли один мяч на 88-й минуте — забил Робин Куайсон.

Окончательный счёт в матче уже в компенсированное время установил Кингсли Коман, забивший четвёртый мяч французской команды во встрече.

В других матчах игрового дня Люксембург и Азербайджан сыграли вничью (0:0), Черногория разгромила Кипр (4:0), Мальта и Фарерские острова не выявили победителя (1:1), Андорра разгромно уступила Латвии (0:5), а Гибралтар и Лихтенштейн сыграли вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что Португалия в большинстве вырвала победу в матче Лиги наций с Хорватией.