Место в элите Лиги наций и вторая корзина жеребьёвки ЧМ-2022: за что сборная России будет бороться в матче с Сербией

18 ноября сборная России проведёт свой заключительный матч в рамках розыгрыша второго сезона Лиги наций, в котором на выезде встретится с командой Сербии. В случае победы подопечные Станислава Черчесова не только гарантируют себе первое место в группе и путёвку в высший дивизион турнира, но обеспечат место во второй корзине при жеребьёвке квалификационного турнира чемпионата мира в Катаре. О главных интригах игры в Белграде — в материале RT.

Заключительный матч второго сезона Лиги наций по футболу по праву можно назвать ключевым для сборной России. Подопечные Черчесова не только продолжают борьбу за попадание в высший дивизион турнира и возможность помериться силами с сильнейшими коллективами континента, но и обезопасить своё место в топ-20 рейтинга ФИФА среди европейских команд. Причём на кону стоит не только престиж, но и возможность получить менее сильных оппонентов в квалификации к первенству планеты в Катаре, которое пройдёт в 2022 году.

На данный момент сборная России занимает первое место в третьей группе Лиги B, опережая команду Венгрии лишь по дополнительным показателям. У обоих коллективов в активе значится по восемь баллов, но подопечные Черчесова находятся выше за счёт преимущества в личных встречах. Что касается жеребьёвки ЧМ-2022, то для попадания во вторую корзину отечественным футболистам необходимо сохранить 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. На неё также претендуют отстающие от нас Румыния и Ирландия.

Решить задачу будет не так просто. Сборная России подходит к игре года в далёком от оптимального состоянии. В последних пяти матчах она не одержала ни одной победы и в целом смотрелась не очень убедительно. Об этом говорят как две подряд нулевые ничьи с Венгрией и Молдавией, так и поражения от Швеции и Турции.

Да, встреча в Стамбуле была омрачена спорным судейством Шимона Марциняка, вследствие чего УЕФА даже изменил состав судей на игру с Сербией. Изначально её должна была обслуживать польская бригада под руководством Даниэля Стефанского, но после было принято решение доверить это право англичанам во главе с Энтони Тейлором.

Не всё в порядке и с составом. В понедельник сомнительный тест на коронавирус сдал голкипер Матвей Сафонов, что может стоить ему попадания в заявку на грядущий матч. Но если голкипера «Краснодара» сложно назвать ключевым в сборной ввиду того, что до настоящего момента Черчесов ни разу не доверил ему пост №1, то отсутствие Романа Зобнина, Фёдора Кудряшова и Андрея Семёнова может нанести серьёзный удар. Первый является одним из ключевых исполнителей в средней линии и железным игроком основы, а двое других — главными кандидатами на место партнёра Георгия Джикии в центре защиты.

При этом если в полузащите Черчесов располагает неплохим выбором футболистов, большинство из которых обладают опытом выступления за национальную команду, то в защите равноценной альтернативы просто нет. В заявке остались всего два центральных защитника, а в их послужном списке значится всего лишь один матч за сборную на двоих. Речь идёт об Игоре Дивееве и Романе Евгеньеве, ещё в октябре помогавших молодёжке квалифицироваться на Евро-2021.

В этих обстоятельствах особый интерес представляет тактическая схема на игру с Сербией. Так, в противостоянии с Турцией Черчесов впервые за полтора года обратился к формации с тремя центральными защитниками и оказался прав. Вплоть до удаления россияне действовали очень слаженно и компактно в обороне, а в атаке демонстрировали скоростной и современный футбол, завязанный на постоянном давлении на оппонента. Но решится ли наставник выпустить на поле сразу двух вчерашних футболистов молодёжки — большой вопрос.

В последних двух встречах Черчесов доказал, что способен экспериментировать с составом и удивлять критиков неожиданными решениями, но идея использовать тройку защитников Джикия — Дивеев — Евгеньев кажется чересчур авантюрной. Как минимум по той причине, что Игорь и Роман не так часто сталкивались с данной схемой. В нынешнем сезоне ЦСКА провёл четыре матча с тремя игроками в центре обороны, а «Динамо» — два.

В этой связи более вероятным кажется возвращение к расстановке с двумя центральными защитниками и появление Дивеева в паре с Джикией. Как минимум по той причине, что Игорь уже выходил вместе с Георгием в матче с Молдавией. Несомненно, по той игре было сложно сформировать мнение о том, насколько гармонично смотрятся вместе эти футболисты, но отсутствие пропущенных мячей внушает оптимизм.

Что касается полузащиты, то наиболее безболезненной кажется замена Зобнина на Далера Кузяева. Универсальный хавбек способен закрыть практически любую позицию в средней линии и имеет огромный опыт выступления в центре. Кроме того, игрок «Зенита» обладает схожим функционалом, способен приносить пользу как в атаке, так и в защите, а пару ему наверняка составит одноклубник Магомед Оздоев, что станет серьёзным подспорьем.

Менее вероятными кандидатами на замену кажутся Даниил Фомин и Иван Обляков. Первый не смог должным образом проявить себя в концовке игры с Турцией и запомнился лишь жёлтой карточкой за срыв атаки соперника, а второй был неубедителен в противостоянии с Молдавией. Кроме того, хавбек ЦСКА не слишком силён в отборе и скорее напоминает глубинного плеймейкера, чем волнореза, поэтому вряд ли способен стать альтернативой Зобнину.

Главная же интрига состоит в том, рискнёт ли Черчесов сыграть первым номером в Белграде или сделает ставку на оборону и контратаки. Да, победа снимет все вопросы о победителе группы Лиги наций и резко увеличит шансы на попадание во вторую корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022, но играть на встречных курсах с сербами — крайне опасная затея.

Дружина Любиши Тумбаковича обладает реактивными флангами в лице Филипа Костича и Дарко Лазовича, а также высококлассными исполнителями во всех линиях. Особенно отметить можно Сергея Милинковича-Савича и Душана Тадича, способных организовать гол за счёт индивидуального мастерства. Не стоит также забывать о лучшем бомбардире прошлого розыгрыша турнира Александре Митровиче и форварде «Реала» Луке Йовиче.

Проблем с мотивацией у сербов явно не будет. Несколькими днями ранее они проиграли Шотландии в серии пенальти и упустили путёвку на чемпионат Европы, а теперь рискуют вылететь из Лиги B. Потерпеть два подобных фиаско за шесть дней — значит стать объектами жёсткой критики в родной стране, что явно не входит в планы «белых орлов».

Подспорьем для россиян мог быть тот факт, что их соперники провели 120 минут в финале отборочного турнира к Евро-2020, в то время как они сами не особо тратили силы в Кишинёве, но Тумбакович грамотно провёл ротацию состава в матче с Венгрией. Так, в Будапеште отдых получили Костич, Стефан и Александр Митровичи, а Милинкович-Савич вышел лишь на 79-й минуте.

Стоит отметить, что в плане борьбы за выход в Лигу А сборную России вполне может устроить и ничья с Сербией. Если подопечные Черчесова возьмут одно очко в Белграде, а в параллельном матче Венгрия разойдётся миром с Турцией, то отечественные футболисты всё равно займут первое место по дополнительным показателям.

Но о второй корзине при жеребьёвке мундиаля-2022, скорее всего, придётся забыть. Главные соперники в лице румын померяются силами с аутсайдерами своего квартета Лиги наций — североирландцами — и имеют отличные шансы взять верх. И это не считая того факта, что подопечные Мирела Рэдоя, скорее всего, получат дополнительные три очка за отменённую встречу с норвежцами. Скандинавы не смогли прилететь в Бухарест из-за коронавируса.

Что касается борьбы за первое место в группе Лиги наций, то здесь необходимо вспомнить первый розыгрыш турнира. Тогда подопечные Черчесова также лидировали в своей группе большую часть дистанции, но единственное поражение от шведов перечеркнуло их шансы на выход в высший дивизион. Сейчас есть все предпосылки к тому, что сценарий повторится с точностью до запятой, что уже заставляет говорить о наличии определённой закономерности. Сборная России очень мощно стартует, но с течением времени начинает сбавлять и проваливает концовку первенства. Вопрос лишь в том, связано ли это с проблемами в функциональной готовности или неумении добиваться успеха в решающих встречах.

В случае неудачи Черчесова ждёт солидная порция критики, а одной из главных тем гарантированно станет его решение освободить от игр сборной Артёма Дзюбу. После двух неудачных игр многие поспешили упрекнуть специалиста за отказ от услуг лидера и капитана сборной, а провал в Белграде лишь усилит число негативных комментариев в адрес главного тренера.

В связи с этим грядущая встреча может иметь огромное значение не только для национальной команды в целом, но и для её нападающих в частности. В том случае, если Александр Соболев, Антон Заболотный или Фёдор Чалов проявят себя с лучшей стороны и станут героями матча с Сербией, то не только докажут правильность решения Черчесова в отношении Дзюбы, но и заслужат доверие самого специалиста.

Ситуация в чём-то напоминает ту, в которой оказался сам Дзюба во время домашнего чемпионата мира. В преддверии турнира Артём считался запасным и не рассматривался на роль игрока основы, но не слишком уверенные действия Фёдора Смолова вынудили наставника сделать рокировку. Форвард «Зенита» воспользовался своим шансом и стал незаменимым игроком и лидером сборной страны.