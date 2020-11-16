Хохлов: судья имел право показать Семёнову красную карточку

Бывший футболист сборной России и экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал удаление защитника национальной команды Андрея Семёнова в матче группового этапа Лиги наций с Турцией (2:3).

«Думаю, решение не совсем справедливое. В начальной фазе эпизода и россиянин, и турок работали руками, а потом Андрей не сориентировался и начал явно нарушать правила. На мой взгляд, борьбу можно было продолжить, но Марциняк имел право назначить штрафной и показать Семёнову красную карточку. Хотя лично я считаю, что можно было обойтись и жёлтой. Семёнову нужно было быстрее реагировать, постараться оказаться ближе к мячу. Андрей немного прозевал начало эпизода», — сказал Хохлов RT.

Семёнов был удалён с поля на 24-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу российской сборной.

Ранее экс-тренер «Динамо» заявил, что вины Гилерме в двух мячах из трёх нет.