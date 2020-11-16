Нигматуллин высказался о невызове Дзюбы в сборную

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поддержал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который не вызвал на ноябрьские матчи форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Ситуация из серии «не позавидуешь». В эпоху современных технологий такое может случиться с каждым, кто снимает свою личную жизнь. Такие кадры нужно беречь. Решение тренерского штаба о невызове Артёма на ноябрьские матчи считаю правильным», — сказал Нигматуллин в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, тема является очень деликатной и ситуация вокруг Дзюбы негативно бы сказалась на самом игроке перед матчами.

«Сейчас ему лучше пересидеть лишний раз дома. Пожелаю Артёму доказывать, что он отличный форвард, а эту ситуацию он преодолеет», — добавил Нигматуллин.

Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.

Ранее экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил несогласие с тем, что нехватка Дзюбы сказалась на сборной России.