Нигматуллин высказался о невызове Дзюбы в сборную
- РИА Новости
«Ситуация из серии «не позавидуешь». В эпоху современных технологий такое может случиться с каждым, кто снимает свою личную жизнь. Такие кадры нужно беречь. Решение тренерского штаба о невызове Артёма на ноябрьские матчи считаю правильным», — сказал Нигматуллин в эфире телеканала «Россия 1».
По его мнению, тема является очень деликатной и ситуация вокруг Дзюбы негативно бы сказалась на самом игроке перед матчами.
«Сейчас ему лучше пересидеть лишний раз дома. Пожелаю Артёму доказывать, что он отличный форвард, а эту ситуацию он преодолеет», — добавил Нигматуллин.
Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.
Ранее экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил несогласие с тем, что нехватка Дзюбы сказалась на сборной России.