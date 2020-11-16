Нигматуллин высказался о невызове Дзюбы в сборную

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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поддержал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который не вызвал на ноябрьские матчи форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.
Нигматуллин высказался о невызове Дзюбы в сборную
  • РИА Новости

«Ситуация из серии «не позавидуешь». В эпоху современных технологий такое может случиться с каждым, кто снимает свою личную жизнь. Такие кадры нужно беречь. Решение тренерского штаба о невызове Артёма на ноябрьские матчи считаю правильным», — сказал Нигматуллин в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, тема является очень деликатной и ситуация вокруг Дзюбы негативно бы сказалась на самом игроке перед матчами.

«Сейчас ему лучше пересидеть лишний раз дома. Пожелаю Артёму доказывать, что он отличный форвард, а эту ситуацию он преодолеет», — добавил Нигматуллин.

Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.

Ранее экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил несогласие с тем, что нехватка Дзюбы сказалась на сборной России.

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