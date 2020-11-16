Экс-тренер «Динамо» не согласен с тем, что нехватка Дзюбы сказалась на сборной России

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что футболисты сборной России должны самостоятельно уметь перестраиваться по ходу встречи, даже несмотря на отсутствие в составе капитана команды Артёма Дзюбы.

«На определённый период времени россияне действительно выпали из игры. И именно на него пришлись два пропущенных мяча, которые и стали судьбоносными. В сборной России опытные футболисты, которые уже не первый день выходят на поле. Они должны брать на себя определённую ответственность и уметь без подсказки перестраиваться по ходу игры. Думаете, Дзюба должен был остановить матч, прибежать на свою половину поля и всех привести в чувство? Это же игроки сборной. Там каждый может взять на себя роль лидера. Нужно разобраться, почему это не было сделано», — сказал Хохлов в разговоре с RT.

Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характер с участием футболиста.

Ранее Хохлов заявил, что судья имел право показать Семёнову красную карточку.