Экс-тренер «Динамо» не согласен с тем, что нехватка Дзюбы сказалась на сборной России
- РИА Новости
«На определённый период времени россияне действительно выпали из игры. И именно на него пришлись два пропущенных мяча, которые и стали судьбоносными. В сборной России опытные футболисты, которые уже не первый день выходят на поле. Они должны брать на себя определённую ответственность и уметь без подсказки перестраиваться по ходу игры. Думаете, Дзюба должен был остановить матч, прибежать на свою половину поля и всех привести в чувство? Это же игроки сборной. Там каждый может взять на себя роль лидера. Нужно разобраться, почему это не было сделано», — сказал Хохлов в разговоре с RT.
Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характер с участием футболиста.
Ранее Хохлов заявил, что судья имел право показать Семёнову красную карточку.