Ловчев заявил, что согласен с решением Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать на ноябрьские матчи национальной команды форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.
Ловчев заявил, что согласен с решением Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России
  • РИА Новости

«Несмотря на то что Дзюбы в сборной не хватает, с решением Черчесова я согласен. Такое ведь происходит не в первый раз», — цитирует Ловчева Sport24.

Эксперт также сравнил данную ситуацию с инцидентом в сборной Англии, когда Фабио Капелло отобрал капитанскую повязку у Джона Терри за скандальную историю с женой партнёра по команде Уэйна Бриджа.

«Черчесов по-другому воспитан, он кавказец, и такие вещи для него неприемлемы», — добавил Ловчев.

Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.

Ранее Руслан Нигматуллин высказался о невызове Дзюбы в сборную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить