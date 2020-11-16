Ловчев заявил, что согласен с решением Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать на ноябрьские матчи национальной команды форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Несмотря на то что Дзюбы в сборной не хватает, с решением Черчесова я согласен. Такое ведь происходит не в первый раз», — цитирует Ловчева Sport24.

Эксперт также сравнил данную ситуацию с инцидентом в сборной Англии, когда Фабио Капелло отобрал капитанскую повязку у Джона Терри за скандальную историю с женой партнёра по команде Уэйна Бриджа.

«Черчесов по-другому воспитан, он кавказец, и такие вещи для него неприемлемы», — добавил Ловчев.

Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.

Ранее Руслан Нигматуллин высказался о невызове Дзюбы в сборную.