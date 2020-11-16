Ловчев заявил, что согласен с решением Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России
- РИА Новости
«Несмотря на то что Дзюбы в сборной не хватает, с решением Черчесова я согласен. Такое ведь происходит не в первый раз», — цитирует Ловчева Sport24.
Эксперт также сравнил данную ситуацию с инцидентом в сборной Англии, когда Фабио Капелло отобрал капитанскую повязку у Джона Терри за скандальную историю с женой партнёра по команде Уэйна Бриджа.
«Черчесов по-другому воспитан, он кавказец, и такие вещи для него неприемлемы», — добавил Ловчев.
Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.
Ранее Руслан Нигматуллин высказался о невызове Дзюбы в сборную.