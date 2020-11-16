Сафонов заявил, что у него нет симптомов коронавируса

Голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов заявил, что у него нет симптомов коронавирусной инфекции.

«Никаких симптомов болезни нет. Тем не менее безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас чётко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и «Краснодара» находятся на связи, поэтому ситуация под контролем», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

16 ноября в национальной команде рассказали, что Сафонов сдал тест на коронавирус, который дал сомнительный результат. В связи с этим вратарь был изолирован.

Ранее сообщалось, что в юношеской сборной России по футболу зафиксирована вспышка коронавируса.