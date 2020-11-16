Сафонов заявил, что у него нет симптомов коронавируса
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«Никаких симптомов болезни нет. Тем не менее безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас чётко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и «Краснодара» находятся на связи, поэтому ситуация под контролем», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».
16 ноября в национальной команде рассказали, что Сафонов сдал тест на коронавирус, который дал сомнительный результат. В связи с этим вратарь был изолирован.
Ранее сообщалось, что в юношеской сборной России по футболу зафиксирована вспышка коронавируса.