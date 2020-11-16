Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус

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У вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова сомнительные результаты теста на коронавирус.
Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус
  • ©fckrasnodar.ru

«По итогам тестирования на коронавирус, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после которой будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной», — гласит сообщение пресс-службы сборной.

Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с 2020 года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил 15 мячей. 

Ранее экс-тренер «Динамо» заявил, что вины Гилерме в двух мячах из трёх нет.

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