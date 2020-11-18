Сборная России по футболу пропустила четыре мяча в первом тайме матча с Сербией

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Сборная России по футболу крупно проигрывает команде Сербии в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций.
Сборная России по футболу пропустила четыре мяча в первом тайме матча с Сербией
  • Reuters

Хозяевам удалось забить в первой половине игры четыре мяча. В составе сербской команде дубль оформил Лука Йович, а также отличились Неманья Радоньич и Душан Влахович.

Встреча проходит в Белграде на стадионе «Црвена Звезда».

После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с тремя очками в активе.

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