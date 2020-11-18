Сборная России по футболу пропустила четыре мяча в первом тайме матча с Сербией
- Reuters
Хозяевам удалось забить в первой половине игры четыре мяча. В составе сербской команде дубль оформил Лука Йович, а также отличились Неманья Радоньич и Душан Влахович.
Встреча проходит в Белграде на стадионе «Црвена Звезда».
После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с тремя очками в активе.
RT на сайте ведёт текстовую трансляцию матча.