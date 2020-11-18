Сборная Сербии забила третий мяч в ворота России в первом тайме матча Лиги наций

Сборная Сербии по футболу забила третий мяч в ворота команды России в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций.

На 41-й минуте Лука Йович пробил с линии штрафной по воротам российской команды. Маринато Гилерме смог парировать удар, но Душан Влахович добил мяч в сетку ворот гостей.

Встреча проходит в Белграде на стадионе «Црвена Звезда».

После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с тремя очками в активе.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков достиг отметки в 100 матчей за сборную России.