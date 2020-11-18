Жирков достиг отметки в 100 матчей за сборную России

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков достиг отметки в 100 матчей в составе национальной команды.

37-летний игрок вышел в стартовом составе сборной на матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций с Сербией.

По показателю проведённых матчей за национальную команду Жирков уступает только Василию Березуцкому (101), Виктору Онопко (109), Игорю Акинфееву (110) и Сергею Игнашевичу (126).

Жирков дебютировал за сборную России в 2005 году.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии открыла счёт в матче с Россией в Лиге наций.