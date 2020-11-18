Сборная Сербии открыла счёт в матче с Россией в Лиге наций
- Reuters
На десятой минуте Неманья Радоньич сместился в центр и нанёс неотразимый дальний удар по воротам Маринато Гилерме.
Встреча проходит в Белграде на стадионе «Црвена звезда».
После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с тремя очками в активе.
Ранее сообщалось, что матч с Сербией станет для Юрия Жиркова сотым в составе сборной России.