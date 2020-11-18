Сборная Сербии открыла счёт в матче с Россией в Лиге наций

Сборная Сербии по футболу вышла вперёд в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций с командой России.

На десятой минуте Неманья Радоньич сместился в центр и нанёс неотразимый дальний удар по воротам Маринато Гилерме.

Встреча проходит в Белграде на стадионе «Црвена звезда».

После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с тремя очками в активе.

Ранее сообщалось, что матч с Сербией станет для Юрия Жиркова сотым в составе сборной России.