Сборная Сербии открыла счёт в матче с Россией в Лиге наций

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Сборная Сербии по футболу вышла вперёд в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций с командой России.
Сборная Сербии открыла счёт в матче с Россией в Лиге наций
  • Reuters

На десятой минуте Неманья Радоньич сместился в центр и нанёс неотразимый дальний удар по воротам Маринато Гилерме.

Встреча проходит в Белграде на стадионе «Црвена звезда».

После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвёртой позиции с тремя очками в активе.

Ранее сообщалось, что матч с Сербией станет для Юрия Жиркова сотым в составе сборной России.

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