«Если будем так играть в обороне, даже Месси не поможет»: Гаджиев о поражении в Сербии и проблемах сборной России

Крупное поражение от команды Сербии в Лиге наций показывает, что российский футбол сдаёт свои позиции. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Гаджи Гаджиев. По его мнению, в стране существует проблема подготовки квалифицированных кадров. Бывший наставник «Крыльев Советов» также рассказал, что стало причиной неудачи в Белграде, поразмышлял, могло ли присутствие на поле Артёма Дзюбы изменить ход встречи, и выразил мнение, что РФС не стоит увольнять Станислава Черчесова.

— Как бы вы описали ваши впечатления от матча между сборными Сербии и России в Лиге наций?

— Российский футбол достаточно динамично сдаёт свои позиции. В нынешнем сезоне отечественные команды пока не выиграли ни одной встречи в еврокубках, в прошлом выступили крайне неудачно и проигрывали с крупным счётом. 0:5 — это не новость для нас. Наши коллективы пропускали по пять голов от «Лудогорца», «Базеля».

— В чём главная причина?

— В проблемах с подготовкой квалифицированных футболистов. Например, недавно общался с человеком, который занимается анализом уровня игроков и их стоимости на трансферном рынке. По его словам, в настоящее время россияне не только не попадают в 100 лучших в мире, но могут не войти и в топ-500. В свете этого спорно говорить о наших претензиях на что-то серьёзное, превосходстве над сербами.

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— При этом в сентябре сборная России обыграла команду Сербии. Как это можно объяснить?

— Мы можем брать верх в отдельно взятых встречах. Как и случилось в первом круге Лиги наций. Но это во многом произошло потому, что большинство игроков соперника ещё не начали выступление в новом сезоне, а наши уже успели провести несколько матчей. Необходимо понимать, что сербы выступают за крупные европейские клубы — «Реал», «Лацио», «Аякс», чего нельзя сказать о россиянах. Проблема отечественного футбола глубже, но мы не хотим её замечать, постоянно говорим о другом.

— О чём?

— Разговор ведётся не о подготовке кадров, а об атакующем футболе. Якобы станем мы играть смелее, «от ножа» и всё сразу пойдёт. Нет, такого не будет. За последние две встречи мы пропустили восемь мячей, забили — два. Эта цифра могла быть и больше, если бы Антон Заболотный и Денис Черышев реализовали свои моменты. Нельзя сказать, что мы ничего не создали впереди. Дело в том, что не реализовали. Но так действовать в обороне…

— В чём причина такой неубедительной игры в защите?

— Нельзя сказать, что дело только в отсутствии качественных исполнителей. Да, игроков действительно не воспитали, квалифицированных центральных защитников у нас нет. Кроме того, отсутствовали Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Марио Фернандес. Так что выбор ограниченный.

— После окончания встречи Черчесов сетовал на то, что в команде сходу появилось слишком много новых футболистов, которых требовалось встроить в систему в кратчайшие сроки. Это можно считать оправданием неудачи в Белграде?

— Конечно. Команда — живой организм. Нельзя заменить одного футболиста на другого и быть уверенным, что ничего не изменится в худшую сторону. Бывает, что люди достаточно быстро понимают друг друга. Но принято считать, что это зависит от уровня мастерства, интеллекта.

— Но уже давно было понятно, что центр обороны нуждается в свежей крови. Тем не менее, те же Игорь Дивеев и Роман Евгеньев впервые получили вызов лишь в ноябре. Это можно назвать недоработкой Черчесова?

— Возможно, действительно стоило начать этот процесс раньше. Но Дивеев и Евгеньев лишь недавно вышли на этот уровень и стали рассматриваться в качестве кандидатов в сборную. Год назад нельзя было сказать, что они готовы к выступлениям за первую команду.

— Говоря об атаке, статистика указывает на то, что россияне были острее сербов и практически вдвое превзошли соперника по ожидаемым голам (xG) — 3,5 против 1,96. Не стоит ли поговорить о невезении?

— Не думаю, что нужно мыслить в подобных плоскостях. О подобном могут рассуждать те же немцы, проигравшие испанцам со счётом 0:6. Об этом могли говорить бразильцы после полуфинала домашнего чемпионата мира в 2014 году. Дело в том, что в этих странах воспитывают игроков. Но мы не делаем этого, не развиваем их до европейских стандартов. Встреча с Сербией отлично показала, что футбол — это не только об атаке, но и об обороне. Всё дело в балансе. Вспомните игру «Краснодара» с «Челси» в Лиге чемпионов. Лондонцы защищались и нападали всей командой. Нужно действовать так же.

— Можно говорить, что вчера Сербия смотрелась гораздо более сбалансированным коллективом, чем Россия?

— Если посмотреть, то при обороне у сербов шестеро футболистов выстраивались в линию, а четверо оставшихся находились неподалёку и были готовы подстраховать. Наши же предоставляли слишком много пространства у своих ворот, позволяли легко обыгрывать себя один в один, делать прицельные подачи с флангов. Вчера проблемы сборной России крылись в уровне мастерства и командном движении.

Но прежде всего необходимо, чтобы действия команды соответствовали требованиям игры и учитывали индивидуальные особенности исполнителей. Вспомним период с 1958 по 1962 год. Гавриил Качалин говорил, что мы должны играть в нагнетательном темпе, а футбол должен быть комбинационный, коллективный. Следовательно, в его основе лежали физическая готовность и командные взаимодействия. А потом в стране стали говорить, что у советских игроков должна быть такая же техника, как у пентакампеонов. Мы начали смещать акценты и что получилось? Ничего. Играть как бразильцы мы никогда не будем.

Если команда может прессинговать соперника и отнимать мяч на чужой половине поля — пожалуйста. Способна выходить из обороны при помощи коротких передач — без проблем. Но если это не получается, то нужно использовать другие методы и наработки.

— Раз у сборной России не была так выстроена игра, значит в какой-то мере поражение можно назвать тренерским?

— Безусловно, за результат всегда отвечает главный тренер и его штаб. Вина лежит на наставнике. В первую очередь, он должен спрашивать с себя. Но при этом нам надо пытаться понять, чем он руководствовался, когда принимал те или иные решения. Лично я понимаю логику большинства из них.

— По итогам матча с Сербией многие болельщики остались недовольны выступлением Антона Заболотного. На ваш взгляд, это футболист уровня сборной России?

— Заболотного взяли в сборную потому, что он отметился не одним и не двумя хорошими голами. Здесь у него так же были моменты. Причём в создании одного из них он принял активное участие, классно сыграв на опережение. Антон находился в хорошей физической форме, был активен, перемещался, цеплялся за мячи. Но мы не можем говорить, что он — нападающий номер один в сборной России. По разным причинам не было Артёма Дзюбы, Александра Кокорина, Фёдора Смолова — футболистов, недавно считавшихся лучшими. Да, можно было выпустить Александра Соболева и Фёдора Чалова, но тренерам виднее.

— Сейчас много говорят, что присутствие на поле Артёма Дзюбы могло бы кардинально изменить ход дел в игре с Сербией. Согласны?

— Никто не знает. Но если мы будем так играть в обороне, нам даже Лионель Месси не поможет.

— Проблемы в обороне связаны с проблемами в организации или отсутствием индивидуального мастерства?

— Безусловно, отсутствие опыта и сыгранности сказалось. Но каждый защитник должен выполнять свои функции — знать, когда выдвинуться на нападающего, когда остаться в линии, когда подстраховать. Вчера это было исполнено плохо. Причём это касается не только представителей обороны, но и многих других.

— В перерыве Черчесов сделал четыре замены. Вас удивил такой шаг?

— Нет. Нужно было забивать четыре мяча, а оставалось всего 45 минут. Не могу сказать, насколько правильными они были, но нужно было попробовать перевернуть игру. Возможно, это стоило сделать немного позже, но этого мы уже не узнаем. При этом необходимо понимать, что на самом деле разница в уровне между ушедшими и появившимися на поле футболистами не такая большая, как кажется.

— После игры Черчесов сказал, что решение заменить вратаря было обусловлено тем, что тот не выручал. Гилерме действительно виноват в пропущенных голах?

— Черчесов высказался корректно. Гилерме можно винить разве что в эпизоде с третьим голом. После дальнего удара он отбил мяч прямо на ногу сербу.

— Участие семи футболистов «Зенита» в матче — попытка использовать клубные связи?

— Главный тренер обычно выбирает индивидуально наиболее сильных футболистов. Видимо, Черчесов посчитал, что на данный момент таковыми являются игроки сине-бело-голубых. Здесь нет ничего удивительного, ведь петербуржцы действующие чемпионы, один из лидеров РПЛ.

— Насколько большие дивиденды приносит попытка использовать целые блоки игроков из одного клуба?

— Это помогает, только если уровень мастерства не ниже, чем у конкурентов. Если тот же Фернандес превосходит Караваева, то нет смысла полагаться на клубные связи.

— В нынешнем розыгрыше Лиги наций сборная Россия очень мощно стартовала, но не удержала темп. После двух побед последовали две ничьи и два поражения. Не говорит ли это о том, что у команды не хватило «физики» к концу года?

— Не хотелось бы говорить, что россияне находятся в плохом физическом состоянии. Ведь с той же Турцией они здорово бились вдесятером.

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— Возможно, не успели восстановиться?

— Всё может быть. Но здесь не хочется быть голословным. В подобных случаях нужно полагаться не на личное впечатление, а на результаты тестов. Например, игрок не побежал за соперником потому что не счёл это целесообразным, или не мог по причине плохого физического состояния? При этом в нападении россияне всё-таки двигались неплохо, но в обороне не дорабатывали.

— Безусловно, сейчас все говорят исключительно о пяти пропущенных мячах и вспоминают матч с Португалией в 2004 году, завершившийся со счётом 1:7. Между этими играми есть сходство?

— Как минимум в том, что обе этих неудачи продемонстрировали уровень российского футбола. Выступление сборной иллюстрирует это гораздо лучше, чем результаты клубов в еврокубках. Всё-таки там за результат могут отвечать легионеры.

— После поражения от Португалии Георгий Ярцев подал в отставку, после неудачи с Сербией подобные вопросы задавали и Черчесову. Как думаете, подобное развитие событий возможно?

— Думаю, Черчесова не стоит увольнять. В целом, его штаб неплохо выполняет свои обязанности. Если вспомнить, то перед тем же домашним чемпионатом мира была проведена огромная работа. Да, сейчас неудачный отрезок, но главная задача решена — сборная России квалифицировалась на Евро-2020. Поражения случаются у всех.

— Видите ли вы достойных кандидатов, которые могли бы сейчас сменить Черчесова в сборной?

— Нет.