Газизов считает, что тренерский штаб сборной России подверг здоровье Соболева опасности

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов высказал мнение о действиях тренерского штаба сборной России по футболу в отношении нападающего Александра Соболева, отправившегося на сбор национальной команды с повреждением.
Газизов считает, что тренерский штаб сборной России подверг здоровье Соболева опасности
  • РИА Новости

«Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьёзной опасности здоровье нашего игрока», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Он отметил, что Соболев проходит дополнительное обследование, о возможности его выступления в ближайшем матче клуба пока говорить преждевременно.

Соболев провёл ноябрьский сбор в расположении национальной команды и принял участие в одном матче — контрольной игре с Молдавией, в которой он провёл на поле 26 минут.

Ранее сообщалось, что Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить