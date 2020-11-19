Газизов считает, что тренерский штаб сборной России подверг здоровье Соболева опасности

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов высказал мнение о действиях тренерского штаба сборной России по футболу в отношении нападающего Александра Соболева, отправившегося на сбор национальной команды с повреждением.

«Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьёзной опасности здоровье нашего игрока», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Он отметил, что Соболев проходит дополнительное обследование, о возможности его выступления в ближайшем матче клуба пока говорить преждевременно.

Соболев провёл ноябрьский сбор в расположении национальной команды и принял участие в одном матче — контрольной игре с Молдавией, в которой он провёл на поле 26 минут.

Ранее сообщалось, что Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии.