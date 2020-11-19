Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии футболистов, возвращающихся в команду из расположения национальной сборной России.
Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии
  • © ФК "Спартак"

«На состояние игроков сборной России посмотрим завтра. В последние дни с нами находился Роман Зобнин, он приехал раньше из-за перебора жёлтых карточек. У Александра Соболева были проблемы с коленом, которые тревожат его с первого вызова в сборную, но мы старались контролировать ситуацию», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что, когда Соболеву пришёл вызов в сборную, клуб связался со штабом национальной команды по вопросу его повреждения, но в итоге он отправился на сбор и отыграл 30 минут в контрольном матче с Молдавией.

«Но сейчас у него есть проблемы. Завтра он вернётся в расположение команды, тогда и узнаем, как он себя чувствует. Не могу сказать, сыграет он с «Динамо» или нет. У Георгия Джикии также проблемы. После матча с Турцией у него заболела приводящая мышца. Вчера он сыграл 90 минут и суммарно провёл полностью три матча», — добавил специалист.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 21 ноября в Москве против «Динамо».

Ранее сообщалось, что Шунин, Комличенко и Нойштедтер готовятся к матчу со «Спартаком» в общей группе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить