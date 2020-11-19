Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии футболистов, возвращающихся в команду из расположения национальной сборной России.

«На состояние игроков сборной России посмотрим завтра. В последние дни с нами находился Роман Зобнин, он приехал раньше из-за перебора жёлтых карточек. У Александра Соболева были проблемы с коленом, которые тревожат его с первого вызова в сборную, но мы старались контролировать ситуацию», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что, когда Соболеву пришёл вызов в сборную, клуб связался со штабом национальной команды по вопросу его повреждения, но в итоге он отправился на сбор и отыграл 30 минут в контрольном матче с Молдавией.

«Но сейчас у него есть проблемы. Завтра он вернётся в расположение команды, тогда и узнаем, как он себя чувствует. Не могу сказать, сыграет он с «Динамо» или нет. У Георгия Джикии также проблемы. После матча с Турцией у него заболела приводящая мышца. Вчера он сыграл 90 минут и суммарно провёл полностью три матча», — добавил специалист.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 21 ноября в Москве против «Динамо».

Ранее сообщалось, что Шунин, Комличенко и Нойштедтер готовятся к матчу со «Спартаком» в общей группе.