Геркус: сборную России унизили, разгромили, размазали, деклассировали

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение сборной России по футболу от национальной команды Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.
Геркус: сборную России унизили, разгромили, размазали, деклассировали
  • РИА Новости

«Боль. Сборную нашу унизили вчера. Разгромили, размазали, деклассировали. Смотреть на это было тяжело. Больно смотреть, прямо скажем. Хотелось отмотать плёнку назад и вернуться в уютный сентябрь, где мы легко обыгрывали этих же сербов, а большинство было уверено, что мы можем играть лучше. Тогда мы скучали от однообразия схемы, хотели молодёжь, хотели игр с грандами, а не вот это вот всё. Наступившая вчера зима наших надежд вернула нас не на месяцы, а на годы назад, в тоскливую эпоху до 2018 года. Чудес не бывает», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5 и не сумела выйти в дивизион A Лиги наций. Безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей.

Ранее сообщалось, что Владимир Пономарёв раскритиковал стиль игры сборной России по футболу.

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